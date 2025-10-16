La felicidad de Santiago del Moro por la noticia sobre su futuro laboral

Se puso final a una de las novelas del mundo de la televisión. Tras muchas especulaciones y rumores que indicaban que se despedía de Telefe , finalmente Santiago del Moro renovó por cinco años más su vinculo con el canal de las pelotas.

“Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”, publicó el conductor en sus historias de Instagram, compartiendo su alegría con todos sus seguidores. El conductor renovó su vínculo con la pantalla con más rating de la televisión abierta Argentina.

El conductor, que llegó a Telefe en 2016, se consolidó rápidamente como uno de los rostros más queridos del canal. Desde entonces, estuvo al frente de “Gran Hermano”, el reality que marcó un antes y un después en su carrera, y que le permitió mostrar su estilo cercano, su profesionalismo y esa capacidad única para conectar con los participantes y el público. Además, Santiago también conduce “El Club del Moro” en La 100, un programa matutino que lo mantiene cerca de sus oyentes y demuestra que su carisma funciona tanto en televisión como en radio. Este año se llevó el Martín Fierro como mejor conductor.

image

Antes de Telefe, Del Moro comenzó su carrera en 2003 con “Club Sónico”, un programa juvenil, y luego condujo “Infama” en América TV, consolidándose como uno de los conductores del entretenimiento argentino. La renovación llega en medio de las negociaciones sobre la posible venta del canal, pero Santiago dejó en claro que su vínculo con Telefe está más firme que nunca.

Santiago del Moro sorprendió al mostrar una faceta desconocida lejos de la televisión

Santiago del Moro tiene una agenda que arranca muy temprano, en la radio con Club del Moro en la 100; y ahora mismo está en las previas de la nueva edición de Gran Hermano en 2026. Mantiene relativamente en secreto su vida privada con su mujer, María José Sánchez y sus tres hijas, Catalina, Amanda y Santa. Pero deja entrever algunos detalles en charlas con sus compañeros de la radio y una " perla" dentro de esas revelaciones fue un intento en la cocina, el día que llegó a casa con antojo de rabas.

Ya desde su paso por Masterchef, Santiago adquirió experiencia y habilidades culinarias y más de una vez comenta sobre lo que cocina. Pero sus rabas saludables merecen la pena ser destacadas.

image

Interactuando con sus compañeros, el conductor del Club del moro intentó contarles qué había hecho la noche anterior de cenar luego de llegar a su casa antojado de rabas. “Tenía los anillitos en el freezer y dije, ´yo las voy a hacer”, comenzó. “Tenía el tubo de calamar, vienen cortadas, y dije ´yo voy a hacer una nueva versión´. El año pasado ya había hecho rabas y hay que pasar una por una. Naa. Yo no tengo paciencia para eso. Así que me propuse hacerlas distintas”, empezó explicando Santiago del Moro.

“Me puse a batir los huevos, les puse de todo, ajo en polvo, sal, pimienta, pimentón y le agregué avena para empanizarlo con eso. A la misma mezcla se lo puse. Dije, ´es por acá´. Y no le puse harina. Las pasé por ese preparado y después mandé todo ese pasticho a la freidora de aire”, siguió contando al aire el conductor.

Con la atención de todo su staff puesta en su receta, agregó: “Las iba como girando en la freidora”. “¿Quedaron ricas?” le preguntaron. A lo que con total sinceridad del Moro reconoció: “No quedaron tan duras. Quedaron bien”. Estaban ricas y eran más saludables. No eran como las rabas de Mar del Plata pero las hice en 10 minutos".