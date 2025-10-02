Santiago del Moro sorprendió al mostrar una faceta desconocida lejos de la televisión

El conductor reveló en su programa de radio una intimidad de su día a día que llamó la atención de todos.

Siguen dando vuelta las polémicas por los premiados de los últimos Martín Fierro . Sin embargo, casi nadie niega que la estrella de la noche en la última gala fue Santiago del Moro . El conductor se llevó el premio a la mejor conducción masculina y el de oro, esa estatuilla que destaca a los que especialmente brillaron durante el año anterior.

Del Moro tiene una agenda que arranca muy temprano, en la radio con Club del Moro en la 100; y ahora mismo está en las previas de la nueva edición de Gran Hermano en 2026. Mantiene relativamente en secreto su vida privada con su mujer, María José Sánchez y sus tres hijas, Catalina, Amanda y Santa. Pero deja entrever algunos detalles en charlas con sus compañeros de la radio y una " perla" dentro de esas revelaciones fue un intento en la cocina, el día que llegó a casa con antojo de rabas.

Ya desde su paso por Masterchef, Santiago adquirió experiencia y habilidades culinarias y más de una vez comenta sobre lo que cocina. Pero sus rabas saludables merecen la pena ser destacadas.

image

Interactuando con sus compañeros, el conductor del Club del moro intentó contarles qué había hecho la noche anterior de cenar luego de llegar a su casa antojado de rabas. “Tenía los anillitos en el freezer y dije, ´yo las voy a hacer”, comenzó.

La receta de rabas de Santiago del Moro

“Tenía el tubo de calamar, vienen cortadas, y dije ´yo voy a hacer una nueva versión´. El año pasado ya había hecho rabas y hay que pasar una por una. Naa. Yo no tengo paciencia para eso. Así que me propuse hacerlas distintas”, empezó explicando Santiago del Moro.

“Me puse a batir los huevos, les puse de todo, ajo en polvo, sal, pimienta, pimentón y le agregué avena para empanizarlo con eso. A la misma mezcla se lo puse. Dije, ´es por acá´. Y no le puse harina. Las pasé por ese preparado y después mandé todo ese pasticho a la freidora de aire”, siguió contando al aire el conductor.

image

Con la atención de todo su staff puesta en su receta, agregó: “Las iba como girando en la freidora”. “¿Quedaron ricas?” le preguntaron. A lo que con total sinceridad del Moro reconoció: “No quedaron tan duras. Quedaron bien”. Estaban ricas y eran más saludables. No eran como las rabas de Mar del Plata pero las hice en 10 minutos."

Según explican algunas cocineras expertas, para hacer rabas al horno y sin harinas de trigo se puede hacer un batido de huevos con hierbas y especias, y utilizar avena procesada fina para que el resultado sea más parecido al pan. Las rabas se pueden hacer al horno así rebozadas, con dos tips que garantizan buenos resultados: poner aceite en una asadera y calentarla en el horno unos minutos. Luego retirarla, poner las rabas y cocinarlas unos 20 minutos, dándolas vuelta.

También se pueden hacer en la freidora de aire, como lo hizo Santiago del Moro, una opción muy rápida. Si queremos hacerlas fritas sin gluten, la otra opción es utilizar una pasta tipo tempura con harina de maíz y agua fría.