Santiago del Moro podría quedarse fuera de Telefe y Jorge Rial volver a conducir GH

Santiago del Moro , el conductor que viene de ganar el Martín Fierro de Oro el pasado lunes por la noche, podría dejar la pantalla de Telefe e indican que Jorge Rial podría reemplazarlo en la conducción de Gran Hermano, marcando así el regreso al reality por parte de su histórico conductor.

Tras la reciente venta de Telefe, se especula sobre un posible cambio en su carrera. Según trascendidos, Del Moro podría dejar la señal y sumarse a América TV, donde incluso se habla de un regreso al programa Intratables, donde tuvo su gran explosión mediática.

La información comenzó a circular en las últimas horas gracias a Damián Rojo, panelista del programa de Viviana Canosa, quien reveló los primeros detalles sobre la posible salida de Del Moro.

image

Paralelamente, también se rumorea que Jorge Rial podría volver a conducir Gran Hermano, tras un momento viral en su streaming Carnaval, donde cambió de tema y generó especulaciones sobre su posible llegada al reality.

El movimiento genera incertidumbre sobre el futuro de Gran Hermano 2026, el reality que Del Moro conduce actualmente. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si seguirá al frente del ciclo o si Telefe optará por un reemplazo.

Santiago del Moro anticipó cuándo volverá Gran Hermano

Santiago del Moro rompió el silencio tras las versiones que señalaban que el conductor se alejaría de Telefe. En una nota con LAM (América), aclaró la situación y aseguró que todo se trató de un malentendido. “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”, contó el conductor desmintiendo la versión que instaló semanas atrás Paula Varela.

image

Respecto a la versión de la panelista, Del Moro no quiso meterse en el debate y explicó qué pudo haber ocurrido: “no creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”.

Lejos de planear una salida, Santiago confirmó que su contrato con Telefe continuará y de hecho se viene la renovación por cinco años más. “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más, pero nunca estuvo en mi irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”, contó sobre el rumor.

Mientras crece la expectativa por el regreso de Gran Hermano, Santiago del Moro señaló que en los próximos días se conocerá la fecha en la que el reality más famoso de la televisión saldrá al aire. “Por el momento haré Gran Hermano Generación Dorada que lo vamos a oficializar el mismo día del Martín Fierro. En 15 días le ponemos fecha a GH”, anunció el conductor de Telefe quien deslizó al mismo tiempo que hoy no es una posibilidad hacer streaming.

image

Respecto a Gran Hermano contó que la casa tendrá una dinámica completamente distinta a las ediciones pasadas. “Una parte de la casa va a ser famosos y otra no, así que la gente ya se está anotando”. Se trata de la cuarta edición desde el regreso del programa a Telefe en 2022 y con Del Moro como conductor. “Hay que darle como una vuelta de tuerca” dijo sobre el formato que es un éxito en la televisión. “Yo participo desde otro lugar (no desde la producción ejecutiva), desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, señaló.