A qué se dedicaba Ángel de Brito antes de ser “el rey del chimento”

El conductor de LAM abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió a una inquietud de sus seguidores.

Ángel De Brito lleva años de carrera en los medios de comunicación. Sin embargo, no fue el periodismo, su primera profesión y así lo dejó saber en una reciente historia que compartió con sus seguidores.

Si hablamos del rey del chimento, no hay dudas de que hoy lo es De Brito. Recientemente, su programa se alzó con la estatuilla del Martín Fierro 2025 como programa periodístico por LAM y en un ida y vuelta con sus fanáticos contó cuál fue su primer trabajo.

Feliz por el reconocimiento obtenido y por el éxito de su programa en la pantalla de América, Ángel suele tener una cercanía con sus seguidores en redes sociales que son más de 3,7 millones y abrió la caja de preguntas con la que reveló a qué se dedicó antes de convertirse en figura de la televisión argentina.

“¿Cuál fue tu primer trabajo?”, quiso saber un seguidor a lo que el conductor respondió: “Profesor particular. Por eso mi paciencia”.

No es la primera vez que De Brito se refiere a sus primeros pasos como profesor. En 2021, mientras LAM se transmitía en la pantalla de El Trece, compartió al aire con sus panelistas el dato desconocido hasta ese entonces. “No soy traductor, sí profesor. La carrera de traductor es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”, dijo en ese entonces.

En la respuesta no solo llamó la atención su primera profesión, sino que fue la que le dio la paciencia para trabajar en este medio.