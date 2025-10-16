La insólita historia del "niño que vive del Titanic" y sigue cobrando regalías 28 años después

Tenía 5 años, rasgos armoniosos, mirada pícara y una sonrisa compradora cuando participó el flim que se convirtió en un éxito mundial.

Entre las miles de historias que rodean a Titanic , la exitosa película dirigida por James Cameron y protagonizado por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet, hay una que sorprende.

Reece Thompson , con tan solo 5 años, interpretó a un pequeño niño irlandés que después de 28 años, sigue viviendo del Titanic.

Tuvo un instante en pantalla. El personaje de Reece ni siquiera tenía nombre, tanto que, en el guion y en los créditos de la película figura con una descripción: “Pequeño Niño Irlandés” .

Sin embargo, desde 1998, le siguen llegando pagos por su actuación. Se trata de montos periódicos que recibe gracias al sistema de regalías que rige en la industria del cine estadounidense.

La historia del joven que vive del Titanic

Reece tenía 5 años, rasgos armoniosos, mirada pícara, sonrisa compradora y el desparpajo ideal para que la madre lo presentara en un concurso de talentos infantiles. Con su simpatía compró al público y a los jurados. Ganó cómodo, por aclamación. A la salida, mientras acarreaba la bolsa con premios (algunas prendas de vestir, zapatillas, juguetes), un hombre se acercó a la madre. Le dijo a la mujer que los programas de televisión y las publicidades siempre estaban buscando chicos que pudieran pararse frente a una cámara. A los pocos días la mujer lo llamó. El hombre, un buen profesional, le ofreció de inmediato dos oportunidades.

Titanic beso.jpeg

Una publicidad televisiva de una cadena de estaciones de servicio y un muy pequeño papel en una película. La madre le comentó de las dos ofertas a Reece, pero fue ella la que decidió.

Los Thompson se inclinaron por la película. A la mujer le divertía más vivir un rato el enigmático mundo del cine. Un rodaje, una superproducción, algunas estrellas dando vueltas por el set. La aventura parecía más tentadora. Y no se equivocó.

EL papel de Reece en Titanic

El chico fue entrevistado por el equipo de casting de Titanic y fue elegido para un rol muy breve. Reece cuenta que no recuerda nada sobre la audición. Fue elegido para interpretar a un chico que junto a su hermana y su mamá viajaban en tercera clase. En el momento del hundimiento deben esperar que los de Primera Clase sean evacuados. Se quedan sin tiempo y el mar se los devorará.

El personaje del niño sin nombre dice un pequeño parlamento. Y eso haría toda la diferencia. Esa circunstancia nos tiene ocupándonos de él. Su frase no es una joya literaria ni nada que amerite celebridad. Pero significó mucho dinero.

Reece Thompson tenía 5 años cuando fue elegido para interpretar un pequeño papel en Titanic, el film protagonizado por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet.

“¿Qué estamos haciendo, Mami?” pregunta el personaje interpretado por Reece Thompson. La respuesta de la madre, que esconde su temor y desesperación, es más larga: “Estamos esperando, mi amor. Cuando terminen de poner a toda la gente de Primera Clase en los botes, van a empezar con nosotros. Y queremos estar listos para ese momento, ¿no?”.

Las cuatro palabras más provechosas de la historia

Esas cuatro palabras (que en inglés en realidad son cinco) fueron las que convirtieron a Reece en un actor (al menos desde el punto de vista del escalafón y salarial), las que lo ascendieron de la categoría de extra.

Esas palabras se convirtieron en un cheque que, 28 años después, sigue cobrando mensualmente.

Un entrenador de acentos trató de que Reece dijera su parlamento con acento irlandés -al fin y al cabo era el Pequeño Niño Irlandés, según consignaba el guion-. Hoy dice que al escucharse no nota el acento y que le parece muy extraña su pronunciación: “No suena demasiado irlandés”, declaró. Pero a Cameron le gustó y dejó una de las varias tomas que hicieron en el corte final.

Titanic recaudó 2200 millones y Reece Thompson ya cobró 45 mil dólares

Titanic recaudó más de 2200 millones de dólares. Un negocio extraordinario. En algún momento fue la película más taquillera de la historia. Muchos de los que participaron en ella se hicieron millonarios. Y la historia de Reece Thompson sirve para tener una idea cabal del tema.

Reece Thompson

Por su actuación terminó cobrando 30.000 dólares que su madre puso en una cuenta bancaria. Esa plata pagó sus estudios, un auto y varios gastos más de la vida cotidiana a lo largo de los años.

Sin embargo, ese no fue el único dinero que embolsó por su trabajo en Titanic. Al ser un actor que aparece en la nómina oficial y en los créditos (y no un extra, esas palabras de diferencia), le correspondieron a lo largo de los años derechos como intérprete. En estas casi tres décadas lleva cobrados por esos derechos alrededor de 45.000 dólares.

Durante los primeros años esos cheques llegaban trimestralmente y contenían cifras generosas. Provenían de exhibiciones en cines de países alejados, las ediciones en VHS y DVD y demás formatos. También de reestrenos y ediciones especiales que fueron saliendo periódicamente. Cada vez que había un lanzamiento de este tipo lo que cobraba Reece volvía a incrementarse. Podían ser algunos miles de dólares cada trimestre.

Como era un dinero que él no esperaba, cada notificación sobre su cheque lo alegraba.

Cuando la película se reestrenó en salas de todo el mundo para conmemorar sus 20 años, esos ingresos inesperados fueron más generosos aún. Una especie de sobresueldo que venía de una vida pasada.

Ahora esos cheques se espaciaron y enflaquecieron, aunque no desaparecieron. Recibe, acaso una vez al año, un cheque que fluctúa entre los 100 y los 300 dólares. No los desprecia. Los considera un regalo que le permitirá salir a comer con su esposa o darse algún gusto sin alterar su presupuesto.