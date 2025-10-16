Tres listas se disputan la conducción del Sindicato de Judiciales de Neuquén

Sejun elegirá autoridades el 10 de noviembre. Compiten las listas Azul, Verde y Magenta por la conducción gremial hasta 2030. Qué proponen.

Sejun está de elecciones el 10 de noviembre y debate en estos días.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun ) se prepara para elegir el próximo 10 de noviembre a sus nuevas autoridades para el período 2026–2030. Tras el cierre del plazo de inscripción, tres listas quedaron habilitadas para competir, en una elección en medio de un reclamo salarial.

Se trata de las listas Azul, que representa al oficialismo, la Verde y la Magenta , que buscarán disputar la conducción del gremio judicial más importante de la provincia.

Según el padrón preliminar, 1.398 afiliados y afiliadas estarán en condiciones de votar en toda la provincia. Las urnas funcionarán de 8 a 14 en las oficinas judiciales y hasta las 18 en la sede gremial en la ciudad de Neuquén.

El proceso definirá la renovación de los cargos de Secretario General, Subsecretario General, once secretarías del secretariado general, además de tres revisores de cuentas y tres congresales ante la Federación Judicial Argentina (FJA).

Judiciales: el oficialismo de la Lista Azul

La Lista Azul, actual conducción del SEJuN, buscará revalidar su mandato con una propuesta centrada en la “continuidad, el fortalecimiento y la renovación”.

Encabezada por Claudio Salazar (Secretario General) y Luciana Torti (Subsecretaria General), el oficialismo destaca la combinación entre experiencia y la incorporación de nuevas generaciones de judiciales a la conducción.

“Sabemos lo mucho que hemos logrado colectivamente, pero aún queda mucho más por hacer. Por eso proponemos continuidad, fortalecimiento y renovación, con el compromiso de estar cerca de cada compañero y compañera, defendiendo y conquistando derechos”, expresó Salazar.

Los ejes de la Azul incluyen la unidad de acción con la FJA y la Intersindical, la autonomía sindical frente a partidos y gobiernos, la defensa de los derechos laborales, y una gestión responsable sustentada en la solidez económica del gremio.

También promueven una política de puertas abiertas, la formación sindical permanente y la participación activa en todas las circunscripciones judiciales.

La Verde: presencia, transparencia y trabajo periódico

La Lista Verde, encabezada por Santiago Alonso (Secretario General) y Griselda Porro (Subsecretaria General), se presenta como un espacio que busca reconstruir la vida sindical a través de la cercanía con los afiliados, la transparencia y el trabajo planificado.

Según la lista, el sindicato se ha alejado de las dependencias y reducido la participación cotidiana de los trabajadores, mientras que algunas conquistas dependen de decisiones coyunturales del TSJ. La Verde propone recuperar la cercanía, ordenar la gestión y abrir canales de diálogo periódicos con resultados verificables.

Entre sus propuestas destacan visitas periódicas a oficinas y dependencias con actas públicas, la activación y formación del cuerpo de delegados y delegadas, la publicación de informes periódicos de gestión y administración, y la reactivación de la Mesa del CCT con cronogramas y reportes públicos. También buscan fortalecer la cultura, el deporte y la comunidad, así como recuperar la participación de jubilados y jubiladas.

“No venimos a escalar el conflicto: venimos a ordenar el trabajo, volver a estar cerca y publicar lo que hacemos”, aseguraron desde la Verde.

Con relación al Convento Colectivo de Trabajo, añadieron que “el CCT es estabilidad. Avanzar capítulo por capítulo, con reportes periódicos, es la forma responsable de cuidar lo logrado y proyectar lo que falta”.

Entre los principales referentes de la lista se encuentran Sebastián Antognazza (Secretario Gremial), Sebastián Soto (Hacienda) y Cristian Figueras (Prensa y Comunicación), quienes acompañan la propuesta de un sindicato transparente, participativo y presente en cada oficina judicial.

La Magenta: una nueva alternativa sindical

La Lista Magenta, encabezada por Eduardo Vargas (Secretario General) y Mariela Gamero (Subsecretaria General), se presenta como una alternativa de renovación dentro del Sejun, con un enfoque en la modernización de la estructura sindical y la inclusión de nuevos sectores.

El candidato Vargas aseguró: “La renovación no debe ser solo un discurso, debe concretarse en los hechos. Queremos un Sejun plural, participativo e inclusivo, que renueve las prácticas”.

En tanto que Mariela Gamero dijo que “queremos un sindicato que vuelva a representar a todos, con presencia real en cada lugar de trabajo. El Sejun tiene que ser la voz de cada uno de los trabajadores judiciales, no de unos pocos”.