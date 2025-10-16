Yanina Latorre confirmó que se va de LAM y De Brito se calentó

La periodista explicó que no podrá seguir como panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito y el conductor explotó.

Yanina Latorre , histórica panelista de LAM, sorprendió este miércoles al anunciar su desvinculación del programa que conduce Ángel de Brito . La noticia no cayó bien al conductor que salió al cruce con los tapones de punta.

Después de diez años al frente de los escándalos más emblemáticos de la farándula, Latorre confirmó que no seguirá en el programa en 2026. “El año que viene dejo LAM , lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, dijo en su espacio en El Observador 107.9.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión, que según ella no fue sencilla, explicó que su programa Sálvese quién pueda (América) continuará en 2026 y que actualmente se complica el horario de llegada a LAM.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, reconoció la conductora que, al mismo tiempo, debutará en calle corrientes el próximo año con su unipersonal.

La noticia no cayó nada bien a Ángel de Brito quien reaccionó rápidamente ante el anuncio de Yanina. Pese a que ella reconoció que había hablado con el periodista y que todo se sabía, De Brito lo desmintió: “Cómo que renunciaste a LAM y yo me entero por los medios”.