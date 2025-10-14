Yanina Latorre confesó que su mamá Dora quiso matar a Beto Casella

La conductora de Sálvese quien pueda (América) estuvo en el programa de Georgina Barbarossa y se refirió al día que su mamá quiso atentar contra el conductor.

Yanina Latorre es la lengua más filosa del mundo del espectáculo. Este martes estuvo como invitada al programa “A la Barbarossa” con la conducción de Georgina Barbarossa y recordó el día que su mamá Dora quiso matar a Beto Casella.

“ Mi mamá pergeñó cómo matar a Beto Casella . Ella no entendía los informes editados (de Bendita) en los que me hacía mierda”, comenzó narrando la conductora de América que se sinceró al no entender por qué Beto la odia.

“Un día tenía pergeñado para ir a atacarlo”, recordó Yanina y contó que fue ella quien la frenó. “Le dije que no valía la pena porque iba a ir presa y por tan poca cosa”, se sinceró riéndose de la situación vivida tiempo atrás.

Recientemente Yanina contó que su madre fue diagnosticada con cáncer de piel y en la charla con Georgina reconoció que su vinculo es muy cercano, tanto que “no soporta que me toquen”.

La mujer de Diego Latorre reconoció que en el mundo del espectáculo siempre hay un límite cuando se trata de exponer y, en el caso de ella, el límite es “la familia”.

Sobre su rol como periodista de la farándula, Latorre aseguró que sus hijos, Lola y Dieguito, “no me marcan ningún limite” y que todo lo contrario. “Cuando alguien me pelea quieren que me defienda, Lola sobre todo. Ellos están chochos y felices, excepto Diego que piensa que me voy al carajo”, contó en la entrevista.

Embed - Telefe on Instagram: ""La familia es mi límite" Yanina Latorre mano a mano con Georgina Mira #ALaBarbarossa en vivo en http://MiTelefe.com/vivo " View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

El diagnóstico de Nora, la mamá de Yanina Latorre

Yanina Latorre no se mostró en LAM con su energía particular y llamó la atención de los televidentes que miraron el programa de este miércoles por no conocer los motivos. Cansada, preocupada, y varias demostraciones en su rostro que dejaban en evidencia que estaba atravesando una situación particular.

Fue la periodista de espectáculos quien se encargó de dar detalles de la preocupante situación que le toca atravesar. "Estoy cansada por la operación de mamá pero bien acá, remando. A mamá la operaron, estoy un poco angustiada por eso. Cansada", reveló Yanina ante la pregunta de Nazarena Vélez que tomó el mando en la conducción de LAM reemplazando transitoriamente a Ángel de Brito.

Según contó Yanina ante la atención de sus compañeras, a su madre Dora Caamaño le extirparon un tumor en el cuero cabelludo. "Mamá tomó mucho sol, de otra época. 85 años, se mataba al sol y es difícil que no esté al sol. Empezó a tener muchas lastimaduras en el cuerpo y una muy fea en el cuero cabelludo. Hoy la operaron y le sacaron un tumor maligno de ahí, le rasparon todo", contó.

Por otra pare reveló cómo está post operación: "Está bien, bárbara. Salió, la llevé a la radio conmigo, le dimos de comer, se la llevó Diego (Latorre), la cuidó, fueron mis hijos, todo". Sin embargo contó que debe someterse a una nueva cirugía: "Le tienen que reconstruir el cuero cabelludo en una operación más delicada y le van a sacar todos los tumores de los brazos y las piernas"