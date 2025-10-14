Roberto Piazza tildó de "neurótica enloquecida" a Nancy Pazos

Roberto Piazza no se guardó nada al hablar contra la periodista Nancy Pazos y la liquidó en diálogo con el programa "Te Veo", del medio Net TV, con duras palabras hacia su persona luego de que se difunda un polémico video durante un show erótico. El experto en moda no dudó en critcar con dureza a la periodista tras la viralización.

“La conozco hace más o menos 35 años o más, me hizo reportajes maravillosos y la conozco cuando era agradable, simpática, cálida y taurina como yo. Pero últimamente está enloquecida y como no soy político, soy artista pero tengo una fundación contra abuso infantil y cinco libros. Ese vestido que llevó puesto me lo pidió prestado hace 15 años, fue para unos Martín Fierro, todavía estaba con Santilli que no se lo dejó usar nunca más“, reveló en el inicio de sus declaraciones.

A su vez agregó: “Ella dice que soy anti put*, estaba enojado porque uso su vestido. No me preocupa y antes que anti put* soy gay y desde que nací no tengo ningún inconveniente. Lo que más me molestó es que salió bailando en una fiesta del LGBTQ+ y si se fijan bien está vestida de la Meretriz y atrás de ella está la cruz del anti Cristo. Eso fue lo que más repugnó del todo“.

Piazza critica a otros personajes públicos porque dice que son “cagones” y tienen miedo a decir lo que piensan.

En medio de su relato se metió en la polémica sobre los enfrentamientos de la periodista con su par Mariana Brey y al presidente de la Nación Javier Milei: “Nancy está poseída. Si vos te fijás, a las mujeres no les gusta que se insulten entre ellas. Y yo como soy gay y no soy alguien que está arrepentido de serlo, no me gusta la corrupción y ella está enojada conmigo pero salió a bailar vestida de la prostituta Meretriz, la mujer del diablo en la historia o la cruz del anti Cristo”.

“En mis desfiles, y vos Adriana (Salgueiro) fuiste testigo, hice cosas increíblemente llamativas y aberrantes pero siempre después de las 22 horas y cuando no había menores. Nunca voy a hacer nada que atente contra la moral y las buenas costumbres de nadie, mi vida privada es mi vida privada. Cuando ví que hacía todo eso, insultó al Presidente cuando cantó y ahora bailó de prostituta con la cruz atrás, me dio por la pelot*s. Se le ríe la mitad del país“, sumó en su duro comentario.

“Después enloqueció. A mi no me gustan las mujeres cuando se ponen así, yo amo a las mujeres y hace 50 años trabajo vistiéndolas. Cuandos se ponen así, ya no las banco“, dijo y sumó sobre el baile erótico: “Está haciendo política como lo hizo en mi casamiento. Ella fue a una fiesta de LGTBQ+ que está totalmente politizada con el kircherismo y fue de invitada para hacer un poco de mofa a Javier Milei porque cantó. Con eso habló delante ante toda la gente que está enojada con ellos porque les sacó los subsidios y ahí se gana votos, pero la gente de bien y pensante se da cuenta que no se fue a divertir y si a provocar un escándalo para que todos nosotros estemos hablando de ella ahora”.

Los duros tuits de Piazza contra Pazos: "Estás como neurótica enloquecida"

A través de su cuenta personal de X (ex Twitter), el artista sumó declaraciones fuertes contra la periodista: "Nancy Pazos. Te conocí hace muchos años cuando estabas con Santilli, y eras una bonita mujer taurina como yo de carácter e inteligente, lo único que tenemos en común es ser de tauro y ahora algo te pegó mal y estás como neurótica enloquecida, a tal punto de insultar y maldecir, gritar en tv y más. No es bueno, a la gente no le gusta y el último papelón de bailar vestida de la meretriz del demonio con la cruz revertida detrás del anticristo es repugnante, tratá de entender que yo tengo una carrera intachable y vos no. No digas más boludeces y bancate ser una perdedora, soy un hombre gay y amo a la mujer, pero vos no representas a ninguna ok y si Santilli te cambió por la diosa de Analia Maiorana, y bueno analizate".

En otro posteo, siguió: "La diferencia entre vos y yo, es que yo pude perdonar y ayudar a la sociedad con la ley Piazza. Y vos sos una resentida que nunca podrás perdonar a nadie ni nada, punto. Y dedicate a otra cosa que no sea odiar. Beso. PD, que la virgen te bendiga y no uses al anticristo para divertirte. Fin".

