Julieta Poggio tiene un inodoro negro que cuesta millones: tiene un precio exorbitante

La ex Gran Hermano mostró cómo quedó la remodelación de su departamento. Un detalle en el baño generó sorpresa.

A pura emoción, Julieta Poggio abrió las puertas de su hogar a amigos y familiares para celebrar el estreno de su nuevo departamento , al que luego de comprar remodeló prácticamente por completo. “ Primera cenita en el depto. Estoy muy feliz ", señaló en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Vinieron mis hermanas, mi cuñada y mi bebé que está haciendo un asadito ”, contó la ex participante de Gran Hermano en la grabación, en la que recorre parte de su flamante casa y muestra sectores del balcón con parrilla , el living y la cocina, donde se pudo ver una barra de mármol blanco.

Semanas atrás, la influencer, actriz y bailarina había hecho un “tour” por su hogar reflejando cómo avanzaban las obras. En el reel de Instagram, dejó ver su cocina “súper asthetic y muy femenina”, su baño principal “de princesa” y su vestidor “soñado”. Pero un detalle de su baño en suite llamó particularmente la atención: el inodoro color negro que, según trascendió, tiene un valor exorbitante.

Cómo es y cuánto cuesta el llamativo inodoro de Juli Poggio

Para su baño en suite, la ex GH buscó un estilo que sea “completamente distinto” al principal. “Súper amplio”, como lo definió, tiene un diseño en madera y negro, que combina con el color de la bacha y los sanitarios. Justamente, al hacer foco en el inodoro, la periodista Paula Varela reveló su llamativo precio. “Para vos que estás en tu casa y mirás tu inodoro y mirás el de Julieta Poggio, mirá cuánto pagó por el trono este", ironizó.

inodoro El inodoro de Julieta Poggio se destaca por su diseño elegante y moderno.

Según contó la panelista del programa Lape Club Social (América), este particular sanitario tiene un valor de $3.507.282, aunque actualmente se encuentra con un 32% de descuento, quedando en $2.409.282. La cifra es impactante, considerando que un inodoro estándar de buena calidad suele costar entre $50.000 y $300.000, dependiendo del diseño y la marca.

En cuanto a sus características, está fabricado con cerámica, un material de alta calidad, resistente y fácil de limpiar. Viene con mochila incorporada de cuatro a seis litros y posee un "asiento con cierre suave" y sistema soft close para "evitar golpes y ruidos". Además de destacarse por su sencilla colocación, su diseño elegante y moderno encaja fácilmente con todo tipo de estilos decorativos.

bano suite En el baño en suite predominan los colores negro y madera.

Así luce el nuevo departamento de Juli Poggio

En la recorrida por su hogar, la influencer destacó a la cocina como uno de sus sitios “favoritos”. “Es lo que siempre soñé”, dijo. De acuerdo a sus palabras, el diseño buscó “optimizar espacios”. Con una decoración con tonos mayormente Himalaya y blancos y utensilios dorados, la cocina incluye un compartimiento arriba de la heladera para guardar vinos, un esquinero para apoyar vasos y frascos y alacenas con cerrado soft.

cocina La cocina, en tonalidad blanca y detalles dorados.

Por su parte, el baño principal se destaca por la elegancia y la luminosidad. Similar a la cocina, allí también hay predominio del blanco, con las griferías en dorado y un espejo circular con marco del mismo color. Debajo de la bacha, mostró el mueble con doble cajón para “mucho espacio de guardado”, según afirmó.

Al mostrar su cuarto, lo calificó como “la estrella del departamento” por incluir un “vestidor soñado”. “Siempre soñé con tener un vestidor súper amplio para poder organizar toda mi ropa, pero nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso”, reconoció. Este sector está hecho por completo en tonalidad madera con luces LED incorporadas y cuenta con una gran diversidad de cajones, “desde los más chiquitos para la ropa interior hasta otros gigantes para zapatos”. “El diseño es un sueño total. Sin dudas, este 'antes y después' fue mi favorito”, remató.

vestidor El vestidor, color madera, con luces LED y lleno de cajones.

Pegado al vestidor se encuentra un baño en suite “súper amplio”, como lo definió. Además del sanitario ya mencionado, incluye estanterías también en tono madera con canastas de mimbre para organizar toallas, jabones y papel higiénico, y un mueble con doble cajón debajo de la bacha.