Julieta Poggio propuso "romper iglesias" para terminar con la pobreza

La influencer reflexionó sobre la pobreza y la desigualdad, pero su postura frente a las iglesias generó in fuerte debate.

Julieta Poggio se volvió viral tras dar su opinión sobre la desigualdad social en Argentina y el mundo. La influencer estuvo como invitada en el ciclo “Mí Cielo” que conduce Mariano Iúdica y la respuesta a una pregunta que la inquieta generó debate en las redes.

Todo comenzó cuando el popular conductor quiso saber si alguna vez se había hecho alguna pregunta de la que aún no tienen ninguna respuesta. Fue ahí cuando explicó que le gustaría entender por qué hay tanta división entre las personas pobres y las ricas.

Ante la desigualdad social, la influencer planteó: “Cómo el Vaticano está lleno de oro, de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre, y no se puede repartir todo ese dinero”.

Con el fin de equiparar esta situación, Poggio no dio demasiadas vueltas y propuso “romper las iglesias y que se termine el hambre mundial”.

El nombre de la ex Gran Hermano rápidamente se posicionó como una de las tendencias en redes sociales y muchos seguidores la llenaron de elogios. “Juli Poggio hizo más por este país que el presidente: hizo canciones infantiles para nutrir a la niñez, presentó iniciativas para bajar la brecha de desigualdad y además Salió con un gay para deconstruir la forma de vincularnos”, “Nunca me harán odiarte”, “Nueva necesidad desbloqueada: quiero ir a romper una iglesia con Juli Poggio”, fueron algunos de los comentarios.

Julieta Poggio será protagonista de Patito Feo

El regreso de "Patito Feo" fue una noticia que generó expectativa en todos los que crecieron con la exitosa tira infantojuvenil. Claro que no será en televisión como lo fue en 2007 y 2011, sino que lo hará en un formato teatral y con nuevas protagonistas.

La noticia no paso desapercibida y tuvo las primeras reacciones de quienes supieron encarnar a las protagonistas de la serie. Una de ellas fue Brenda Asnicar quien fue picante al conocer que su reemplazo será Julieta Poggio.

En el ciclo televisivo "Intrusos", contaron que a pesar que se convocó a las protagonistas originales entre ellas también Laura Esquivel, ninguna aceptó la propuesta. Una se negó para no “estar siempre bajo la sombra de haber sido” el personaje y la otra porque no quería “hipotecar un año de su vida” refiriéndose a Asnicar.

Brenda Asnicar

Esta última opinó al aire de Había que decirlo, ciclo de streaming de El Trece del que participa y sin vueltas sostuvo que no se sorprendió por la noticia y que “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

"Un abrazo a los fans, que los queremos un montón. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Tanto Laurita como yo dijimos que no porque estamos con nuestras carreras, nuestras cosas", aclaró.

Brenda no dio mayor opinión sobre los reemplazos y lejos de cuestiones personales, remarcó que “ambas son muy talentosas”. “El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”, sumó.