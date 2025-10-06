La exorbitante cifra ¡en dólares! que cobra Julieta Poggio por promocionar en redes

Una usuaria de TikTok reveló los precios que le dieron cuándo averiguó por los servicios de la ex Gran Hermano.

En las últimas horas, se viralizó un video en TikTok que revela los presuntos precios que cobraría Julieta Poggio , la ex Gran Hermano, por promocionar emprendimientos en sus redes sociales. Todo comenzó cuando una usuaria de la plataforma compartió su experiencia intentando contactar a representantes de influencers para hacer crecer su marca.

“Yo queriendo expandir mi negocio con influencers pero soy re pobre”, escribió la emprendedora en redes, junto a una captura de pantalla donde se veían los valores que le habrían pasado por una publicación de Poggio. El contenido rápidamente generó repercusión entre los usuarios por las altas cifras.

A raíz de esta publicación, Barbie Gyalay analizó el tema en el streaming Ya fue todo y dio detalles sobre los montos que, según la emprendedora, habría recibido como presupuesto. “Esta emprendedora se ve que contacta a un manager que tiene varias personas y publica un TikTok diciendo que quiere expandir sus negocios con influencers. Esta persona le ofrece a Juli Poggio y a Denisse González”, explicó.

De esta forma, de acuerdo con la información difundida, Julieta Poggio cobraría alrededor de 1.000 dólares por una historia de Instagram, 1.800 dólares por dos historias y 3.500 dólares por un reel, es decir, un video corto en la misma plataforma. Además, se mencionó que Denisse González, otra ex participante de Gran Hermano, tendría un valor de aproximadamente 680 mil pesos por un reel.

En el video compartido por la usuaria, se muestran las supuestas conversaciones con la persona encargada de gestionar las colaboraciones, donde figuran los presupuestos de ambas influencers. La joven aclaró que su intención era difundir su emprendimiento, pero los costos resultaron imposibles de afrontar para un pequeño negocio.

Julieta Poggio mostró su departamento completamente remodelado y sorprendió su decoración

Desde sus redes sociales, Julieta Poggio mostró los avances de su último y más importante proyecto: la remodelación total de su primer departamento de soltera. La ex participante de Gran Hermano compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo están quedando los distintos ambientes, aunque aclaró que las obras continúan.

image

“Hola, ¿están listos para ver mi departamento?”, arrancó la grabación la también actriz y bailarina, quien comenzó el recorrido por su nueva cocina. “Es una de mis favoritas porque quedó súper asthetic y muy femenina, lo que siempre soñé”, comentó en el reel.

De acuerdo a sus palabras, el diseño buscó “optimizar espacios”. Con una decoración con tonos mayormente Himalaya y blancos y utensilios dorados, la cocina incluye un compartimiento arriba de la heladera para guardar vinos, un esquinero para apoyar vasos y frascos y alacenas con cerrado soft. “Estoy enamorada”, aseguró, al mostrar el antes y después de ese sector.

Siguiendo con el recorrido, Juli Poggio pasó a su primer baño, al que describió como “literalmente de princesa”, destacándose por la elegancia y la luminosidad. Similar a la cocina, allí también se pudo ver un predominio del blanco, con las griferías en dorado y un espejo circular con marco del mismo color. Debajo de la bacha, mostró el mueble con doble cajón para “mucho espacio de guardado”, según afirmó.

image

Luego pasó a su cuarto, al que calificó como “la estrella del departamento” por incluir un “vestidor soñado”. “Siempre soñé con tener un vestidor súper amplio para poder organizar toda mi ropa, pero nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso”, reconoció.

Desde dentro del vestidor, luego de atravesar dos puertas transparentes, precisó que está hecho por completo en tonalidad madera con luces LEDincorporadas. También exhibió la diversidad de cajones, “desde los más chiquitos para la ropa interior hasta otros gigantes para zapatos”. “El diseño es un sueño total. Sin dudas, este 'antes y después' fue mi favorito”, remató.