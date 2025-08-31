¡Vuelve Patito Feo! Julieta Poggio reveló secretos del regreso que promete emocionar a toda una generación

El mundo del espectáculo se revolucionó con el regreso de Patito Feo, la tira juvenil que tendrá a Julieta Poggio como una de sus artistas principales

Regresa Patito Feo y su anuncio rápidamente generó una ola de entusiasmo entre los seguidores históricos de la ficción, tuvo una confirmación especial en el programa Almorzando con Juana Viale ( El Trece ), donde Julieta Poggio adelantó cómo será esta apuesta que combina nostalgia con un relato moderno.

El mundo del espectáculo argentino se encuentra revolucionado con la confirmación del regreso de Patito Feo, la tira juvenil que marcó a miles de adolescentes desde su estreno en 2007 y que ahora volverá, pero en formato teatral. Con casi 18 años de historia y un fenómeno cultural que sigue vigente, la propuesta tendrá lugar en el Teatro Broadway, donde se presentará una versión completamente renovada con nuevas protagonistas.

“Ya estoy a full con Buscando a Patito Feo, una nueva historia, si quieren les spoileo un poquito de qué se va a tratar”, reveló la actriz, que se mostró entusiasmada con la propuesta. Poggio explicó que el espectáculo se sostendrá en canciones que todos recuerdan y que evocan infancia, pero con una narrativa distinta. “Mediante todas las canciones conocidas, que a todos nos marcaron la infancia, se juega mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva. Es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron la promesa de ser amigas del corazón para siempre”, detalló Juli dejando entrever algunos secretos de la trama.

La trama plantea un dilema universal que conecta con el público actual. “Pero algo pasa, un triángulo amoroso… Es una historia muy común que a todos les puede pasar. La amistad, la traición… Algo con lo que todos se pueden identificar. Y ahora, en la actualidad, son dos celebridades, dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo y todos los fans”, explicó la actriz.

Según Julieta Poggio la obra buscará reflejar problemáticas contemporáneas

El proyecto también busca reflejar problemáticas contemporáneas. A diferencia de la serie original, donde la división entre “las lindas” y “las feas” fue uno de los ejes, esta nueva versión hace foco en las redes sociales y la cultura digital. “Lo que tiene muy bueno es que es una historia reversionada. Ya no habla de las lindas ni las feas, sino mucho de la actualidad, los seguidores, la importancia que tiene hoy en día ser popular, el peso que le damos a las redes sociales, por qué se considera más talentosa a una persona que tiene más seguidores. Me parece que les va a llegar mucho a todos”, afirmó Poggio.

El regreso de la historia juvenil no solo trae aparejada la emoción de los fans, sino también un fuerte compromiso físico y artístico para las protagonistas. “Estoy trabajando muchísimo porque tiene canciones muy potentes, mucha coreografía, puesta en escena y una banda en vivo”, confesó la ex Gran Hermano. En ese marco, también tuvo palabras de elogio para su compañera, Guadalupe Devoto: “Es un amor, una chica muy talentosa. Ha protagonizado un montón de musicales y estoy muy feliz de compartir el escenario con ella”.

¿Cuándo se estrenará?

La expectativa es enorme: el estreno está previsto para el 25, 26 y 27 de septiembre, fechas que ya están marcadas en el calendario de los fanáticos que esperan revivir la magia de aquella ficción que marcó a toda una generación. “Es un proyecto que, la verdad, es un sueño para mí y que me haya tocado esta oportunidad. Lo bueno es que mucha gente pensaba que veníamos a reemplazar a las protagonistas y no es así. Por lo cual, nos quitó un peso enorme a nosotros y también es una nueva oportunidad para que la gente reviva todos esos recuerdos, pero de una manera distinta”, cerró Julieta, agradecida por este desafío artístico.

Así, el fenómeno de Patito Feo se renueva con rostros jóvenes y una apuesta artística donde la nostalgia, la música y las tramas actuales se entrelazan. Faltan pocos días para el esperado reestreno, pero el entusiasmo de una generación entera ya comenzó a vibrar con fuerza en cada rincón del espectáculo argentino.