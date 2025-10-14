El clásico de Nelly Fernández Tiscornia continuará con su gira patagónica en otras localidades. Dónde se presentará y cómo comprar las entradas.

El clásico "Made in Lanús" llega a Neuquén con la dirección de Luis Brandoni

Hace 46 años se estrenaba “Made in Lanús” una obra de Nelly Fernández Tiscornia que fue protagonizada en 1986 por Luis Brandoni quien hoy la dirige y llega a Neuquén con un elenco de lujo.

La obra que se volvió un clásico cuenta con las actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda se presentará este sábado 18 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén y continuará con su gira patagónica.

Ambientada en la Argentina de ese entonces, la historia sigue a un matrimonio de clase media: El Negro y la Yoli. Él, mécanico; ella, ama de casa. Ambos viven en Lanús y tratan de sobrevivir a la crisis económica.

La historia dará un giro inesperado cuando, después de 10 años viviendo en Norteamérica, Mabel (hermana de El Negro) regresa a la Argentina junto a Osvaldo, su marido, lo que provocará una reflexión sobre la identidad nacional.

Luis Brandoni en Made in Lanus

“Made in Lanús” hará funciones en Cipolletti, General Roca, Cinco Saltos, Catriel, Villa la Angostura, San Martín de Los Andes y Bariloche.

Made in Lanús: funciones y cómo comprar las entradas