Natalie Pérez confirmó su romance con Tomás Rottemberg: “Estoy re enamorada”

Natalie Pérez confirmó su romance con Tomás Rottemberg, luego de varias semanas de especulaciones. La actriz charló en Depende del Viento (LMPlay) y dijo estar muy enamorada y feliz de su presente.

La actriz se presentará con “ Las cosas maravillosas”, este sábado 18 de octubre en el Complejo Cultural Cipolletti y el domingo 19 de octubre en el Cine Teatro Español. La obra es un unipersonal interactivo con el público, que habla sobre la salud mental, depresión y con un mensaje muy esperanzador.

Tomás Rottemberg es conocido dentro del ambiente por su trabajo como productor teatral. “No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común”, admitió Tomás cuando fue consultado sobre su vínculo con la actriz.

image Tómas Rottemberg

La conexión entre Natalie y Tomás surgió a partir de un proyecto profesional. Según detalló Méndez, la exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo encontraron puntos en común que trascendieron lo estrictamente laboral. El periodista subrayó que ambos “tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”.

Este acercamiento se vio favorecido por el entorno en el que ambos se desenvuelven: Tomás es hijo del reconocido productor Carlos Rottemberg, y junto a su familia administra las emblemáticas salas Multiteatro y MultiTabaris en la calle Corrientes, epicentro de la actividad teatral en la ciudad de Buenos Aires.

Los detalles de la nueva relación de Natalie Pérez

Además, Tomás Rottemberg mencionó la existencia de amistades compartidas con Natalie Pérez, lo que habría facilitado el acercamiento entre ambos. Hace unos meses, el contexto sentimental de la actriz había sido objeto de especulación, en especial después de su participación en el programa La Noche de Mirtha.

image

Durante la emisión del 12 de abril, la conductora percibió una supuesta química entre la actriz y Adrián Suar, coprotagonista de la película Mazel Tov. En ese momento, Mirtha Legrand no dudó en interrogar a ambos sobre la posibilidad de un romance.

Suar respondió con humor y sorpresa. “¿Natalie y yo? ¿Somos novios? ¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?”, mientras que Pérez optó por una respuesta irónica: “No. ¿Seré una hincha pelotas? Ya llegará el amor”, mirando en complicidad a su colega, quien elogió sus cualidades artísticas y personales.

La información sobre el nuevo vínculo entre Pérez y Rottemberg ha sido confirmada en distintas instancias, tanto por los protagonistas como por periodistas del espectáculo.