El día que Hernán Piquín casi queda cuadripléjico tras un fuerte accidente

El famoso bailarín recordó en Almorzando con Juana uno de los momentos que cambió su vida y su carrera

En 2009, el famoso bailarín, Hernán Piquín vivió un momento que marcó su vida. En Almorzando con Juana, el excampeón del Bailando por un Sueño relató cómo un accidente automovilístico en Punta del Este, Uruguay puso en pausa su carrera .

En el ciclo de Juana Viale, el bailarín recordó cómo la madrugada posterior a su cumpleaños, el coche en el que viajaba sufrió un desperfecto que derivó en un vuelco. Como consecuencia, el recordado bicampeón del Bailando de ShowMatch resultó con varias fracturas, una lesión en la clavícula, y estuvo a milímetros de perder la movilidad.

“Me fracturé la quinta vértebra cervical, estuve a dos milímetros de quedar cuadripléjico. Me fracturé todo”, rememoró. El artista expresó que los médicos le recomendaron alejarse de la danza clásica por la exigencia física que implica ese estilo. “Me dijeron que ya no podía bailar más clásico y por eso tuve que dejarlo”, afirmó. Esta situación forzó una redefinición de su actividad artística. Piquín, no obstante, se enfocó en aprovechar nuevas oportunidades. “No es que me paro en el drama”, explicó. “Siempre busco con qué seguir”, afirmó, relatando que el proceso de adaptación significó un cambio de rumbo más que un obstáculo insuperable.

A pesar de la gravedad de las lesiones, Piquín logró mantener una actitud positiva y pragmática. Destacó que su extensa trayectoria internacional y la posibilidad de haber compartido escenarios con figuras de la talla de Julio Bocca, le permitieron asimilar con mayor serenidad la noticia. El bailarín resumió: “Tuve la suerte de bailar con muchos y por muchos lados. Era como: ‘Ya está, ¿con qué sigo ahora?’”

La recuperación física demandó tiempo y esfuerzo, pero la conexión con la danza se mantuvo firme. El artista aseguró que volver al escenario representó para él una forma de sanación. “Para mí la danza me ha curado de muchas cosas”, subrayó, al tiempo que mencionó el valor terapéutico que encontró en continuar activo profesionalmente.

En aquel momento, Hernán Piquín recordó lo sucedido: “Vine a festejar mi cumpleaños a Uruguay y lamentablemente tuvimos un accidente pero mis amigos y yo estamos muy bien. Íbamos cuatro personas en el auto, ya estábamos llegando a la casa cuando reventó uno de los neumáticos y empezamos a dar trompos”, afirmó Piquín en BDV, el ciclo que conducía Ángel de Brito por aquellos años.

“Terminamos todos en una clínica pero estamos bien. El auto era alquilado, a veces tienen millones y millones de kilómetros hechos, no los revisan y no les cambian las ruedas como deberían sino que sólo las dan vuelta de lugar. Son accidentes que pasan, lo bueno de todo esto es que lo podemos contar”, señaló.

En una nota con Infobae el año pasado, entrevistado por María Belén Ludueña, Piquín contó cómo fue su regreso al país luego de haberse mudado a España: “Volves porque extrañas tu tierra, donde naciste, tu gente, tu familia, el asado, juntarte con amigos, las charlas hasta las 3 o 4 de la mañana, las giras, el escenario, el público. Ahora me ofrecieron trabajo para cuando vuelvo y lo estoy pensando. Me ofrecieron dar clases en un conservatorito de danza en Coruña. Tengo una amiga allá de toda la vida, Natividad, que fue una novia mía hace muchos años, en otra vida, en el ‘95 o ‘96; y la verdad que me reencontré con ella, con su familia, su marido y su hija, son hermosas personas”.