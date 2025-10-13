Rusherking se aleja de la música y sorprende con su futuro proyecto culinario en Argentina

Rusherking abrió su abanico empresarial a pesar de haber cosechado una gran cantidad de dinero con su destacada carrera como cantante con reconocidos títulos y más de cinco millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Sin embargo, apostó por un nuevo camino lejos de la música e inspirado en el exterior.

En las últimas horas Rusher se abrió ante sus seguidores y contó detalles de un nuevo camino empresarial que está preparando y se estrenará en los próximos meses. Según reveló en un video el artista abrirá un restaurante que se llamará Pastasole, enfocado en las pastas.

"Estoy por abrir un restaurante en Palermo . Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo”, reveló y confesó: “Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo, ahora estamos en la etapa de obra en el local” .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RUSHER (@rusherking)

En el mismo video el artista se lo vio junto a Maru Botana, la reconocida cocinera que ha logrado prestigio en la materia y de la cual el cantante tomó varios consejos. “Fui a Nueva York hace poco y conocí un restaurante de pastas, una franquicia, que me llamó mucho la atención porque el chef cocina una horma de queso gigante en la ventana”, contó sobre los motivos que lo impulsaron a crear el negocio.

“Me vuelvo loco con la comida, entonces dije ‘lo quiero traer a Argentina’", afirmó. En medio de la expectativa, aún no se confirmó la fecha en la cual se inaugurará el restaurante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RusherkingPeru/status/1971302859271717140&partner=&hide_thread=false Pasta Sole Arg es su restaurante en Palermo .



Sigan la cuenta y denle mucho amor y deseenle muchísimos éxitos . pic.twitter.com/kh0T68LQO0 — Rusher Perú (@RusherkingPeru) September 25, 2025

Brian Lanzelotta, el otro cantante que a 10 años de su paso por Gran Hermano abrió su emprendimiento

Brian Lanzelotta comenzó una nueva vida en su aspecto laboral lejos de la farándula y sus anteriores intentos en la música donde había conseguido un camino exitoso luego de lanzarse como solista. En diálogo con el medio TN, el artista y ex Gran Hermano mostró con profundidad su nuevo emprendimiento.

“Esto es algo que tenía dando vueltas en mi cabeza en la pandemia, pero que cuando me llamaron para el Cantando 2020 postergué. Hoy lo refloté y así nació 'Bien Limpio’, en referencia a mis iniciales. Estoy muy feliz porque poco a poco estamos logrando cosas que solamente me las imaginaba", reveló Brian al contar el proyecto hizo realidad. Es que el cantante abrió una empresa de fabricación de rollos de cocina y papel higiénico.

"En principio el reparto es algo chiquito que voy construyendo día a día. Yo subo muchos videos a las redes sociales; mucho TikTok, mucho Instagram y muestro el día a día del emprendimiento, tanto lo bueno como lo malo. Desde los pedidos hasta las dificultades para entregar la mercadería. Arranqué en mi auto y por la cantidad de pedidos tomamos la decisión con mi mujer de venderlo para poder comprar una camionetita y así llegar a más gente y lugares”, reveló Brian sobre la fórmula para acrecentar el nivel de clientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1972280610262495262&partner=&hide_thread=false La nueva vida de Brian Lanzelotta a 10 años de su debut en la TV: vende papel higiénico y rollos de cocinahttps://t.co/Jp9o9qqE7V



"Estoy tratando de que esto sea estable y que sea lo que me da de comer". pic.twitter.com/TncNti0sBe — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 28, 2025

Entre las revelaciones que hizo en diálogo con TN, Brian contó que por el momento utiliza como espacio de trabajo un taller que le presta el papá de un compañero de jardín de sus hijos.

Por otra parte habló de su paso por el Cantando 2020 y la importancia de tener otro sostén económico: “Llegamos a la final con Ángela Leiva y bueno, perdimos por muy poquito -contra Cachete Sierra-, pero la verdad que fue una experiencia muy linda y me llevo muy lindos recuerdos. Después cuando terminó la pandemia retomamos con la música, seguimos grabando hasta el día de hoy y continuamos tocando los fines de semana. Pero de lunes a viernes hay que hacer algo más, porque con la música sola no se puede vivir”.

"Estoy tratando de que esto sea estable y que sea lo que me da de comer a mí, a mi familia y que la música sea eso extra que uno hace para disfrutar y para que te entre un mango más al bolsillo", reveló y expresó su deseo de tener su propio espacio para la fabricación de su producto.

Lanzelotta