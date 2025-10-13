Elecciones 2025: rechazaron la reimpresión de boletas y La Libertad Avanza va con la foto de José Luis Espert

El Tribunal declaró que los plazos están vencidos, lo que imposibilita la reedición de las boletas con la imagen de Diego Santilli.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este domingo que no corresponde la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, por lo que la imagen del economista José Luis Espert se mantendrá en la nómina de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) , pese a los cambios políticos posteriores al cierre de listas.

La decisión del tribunal, tomada tras recibir el dictamen del fiscal electoral, señala que los plazos para rediseñar, aprobar e imprimir nuevas boletas ya están vencidos , lo que torna “de cumplimiento imposible” la solicitud presentada.

Según detalló la CNE, el proceso electoral bonaerense se encuentra precluido , es decir, en una etapa en la que no pueden introducirse modificaciones sustanciales. La Junta Electoral Nacional del distrito había informado que el cronograma estaba cerrado, y un informe técnico del Correo Argentino fijó el 16 de octubre como la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral.

El documento del Correo estimó en cinco días el tiempo necesario para reimprimir las boletas, lo que implicaba que la solicitud debía haberse presentado antes del viernes 10 de octubre. Sin embargo, la apelación fue elevada el sábado 11 y solo estuvo en condiciones de tratamiento a partir del domingo 12, tras la intervención del fiscal.

En consecuencia, la CNE resolvió que no hay interés jurídico actual en pronunciarse sobre el planteo, ya que no hay margen operativo para atenderlo.

El fallo implica que los votantes de la provincia de Buenos Aires verán la imagen de José Luis Espert en las boletas de La Libertad Avanza en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Diego Santilli quedó primero en la lista

La misma Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaminó que Diego Santilli será el encargado de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La decisión, adoptada este mediodía por el tribunal de alzada en medio del feriado largo, puso fin a una intensa batalla judicial que se originó tras la estrepitosa salida de José Luis Espert en el marco de una grave investigación por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

El fallo de la CNE, emitido por los jueces Santiago Hernán Corcuera (presidente) y Daniel Bejas (Vicepresidente), con la ausencia del doctor Alberto Dalla Via, revocó la sentencia previa del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Ramos Padilla había resuelto que la ex vedette y actual conductora televisiva Karen Reichardt, quien ocupaba el segundo lugar en la nómina original, debía ascender al primer puesto.La Paridad de Género, la clave del debate.

La disputa se centró en la correcta interpretación de la Ley de Paridad de Género (27.412) y su marco reglamentario, el Decreto 171/2019. Los apoderados de LLA (Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba) habían apelado la decisión de Ramos Padilla y la postura de la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, insistiendo en que la normativa exige que el reemplazo de un candidato, ya sea por renuncia, muerte o incapacidad, debe ser cubierto por la “persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Dado que Espert es varón y Santilli era el siguiente hombre mejor ubicado en la lista (luego de Karen Reichardt, que era mujer, y Sebastián Pareja, que era el tercer varón en la boleta original), la CNE les dio la razón.El tribunal fundó su pronunciamiento en que el Decreto 171/2019 se ajusta al texto legal y replica el mecanismo previsto en el artículo 164 del Código Electoral Nacional para la sustitución de candidatos. La CNE fue enfática en su crítica a la decisión de Ramos Padilla, señalando que se había apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente.

Además, la Cámara recordó su rol activo en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos, pero subrayó que la ley 27.412 es de orden público y que rechazar la aplicación del mecanismo de reemplazo por género idéntico, ya validado constitucionalmente, “privaría de sentido a la norma, desconociendo la voluntad legislativa”. La resolución de la CNE ordenó al juzgado de primera instancia adecuar la lista conforme a la pauta de sustitución establecida en el artículo 7 del Decreto 171/2019, respetando así la alternancia de género.

De esta manera, Santilli asumirá la cabeza de la boleta de LLA en PBA, con Reichardt permaneciendo en el segundo lugar.La boleta y los miles de millones de pesosA pesar de la resolución sobre la cabeza de lista, la CNE dejó pendiente el reclamo que había presentado el Gobierno, a través de los apoderados de LLA, para que se vuelvan a imprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) con el nuevo orden y la cara de Santilli.

El juez Ramos Padilla también había rechazado este pedido de reimpresión. Fuentes judiciales han anticipado que este reclamo difícilmente prosperará, principalmente debido a la falta de tiempo material para garantizar el normal desarrollo de los comicios del 26 de octubre. El costo de esta operación se estima en una cifra astronómica, superando los 10 mil millones de pesos o aproximadamente 15 mil millones de pesos.

El Gobierno Nacional, sin embargo, ha confirmado que apelará cualquier decisión judicial que desestime la reimpresión de las BUP. Un importante funcionario de Casa Rosada explicó que LLA tiene prohibido por ley exceder los gastos de campaña y gastar esa suma. Si el pedido de reimpresión es negado, los votantes podrían encontrar la imagen de José Luis Espert en la boleta, a pesar de su renuncia a la candidatura.