Wanda Nara cerró las Cataratas del Iguazú para ella y se armó lío en las redes

La conductora de Masterchef fue criticada en las redes sociales por presumir el cierre de la Garganta del Diablo para ella y sus hijas.

Wanda Nara goza de una lujosa vida que ha conseguido fruto de su figura pública, el trabajo hecho durante su vida, y la mirada empresarial que ha alimentado con el paso del tiempo y le ha ofrecido una vida plagada de oportunidades que le permiten vivir con comodidades expuestas a través de distintos posteos en sus redes sociales.

Quien será la conductora del reality Masterchef dio una nueva muestra en su cuenta personal de Instagram del poderío que sostiene debido a su figura. Es que la modelo compartió varias historias de distintos momentos vividos junto a sus hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi, en las Cataratas del Iguazú .

En un video donde aparecen las niñas de espalda frente a la Garganta del Diablo, Wanda confesó una situación particular que pocas veces ocurre. "Exclusivo, abierto solo para nosotros" , escribió en el idioma inglés, situación que despertó un mar de comentarios de los usuarios.

“Ni la naturaleza se salva del ego de Wanda” y “Mientras otros hacen fila, ella tiene acceso exclusivo”, rezaron algunos de los comentarios que se expusieron tras el polémico posteo. “Qué groncha” y “se contaminó el agua con su presencia”, escribieron otros.

Lejos de responderle a quienes criticaron la situación, la modelo escribió en una de las publicaciones: “Un sueño cumplido con ellas”, haciendo referencia a sus hijas.

No arrancó y ya se filtró el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Este lunes a las 22 será el gran estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y, aunque el programa todavía no comenzó, ya hay rumores que encendieron las redes sociales. A horas del debut, se filtró quién sería el primer eliminado del reality culinario, que este año vuelve con Wanda Nara al frente, y la noticia dejó a todos con la boca abierta.

El dato lo dio a conocer el periodista Nahuel Saa, más conocido como La Criti, quien aseguró en su cuenta de X que Marixa Balli no habría logrado superar la primera instancia del certamen. “Marixa Balli sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity”, escribió el comunicador, generando un revuelo inmediato entre los seguidores del ciclo.

Pero eso no fue todo. Saa sumó más detalles sobre el supuesto estado anímico de la bailarina tras su salida. “La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”, comentó. Y remató con una frase que muestra lo difícil que habría sido el momento para Marixa: “Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”.

La versión coincide con lo que días atrás contó Ángel de Brito. El conductor de LAM reveló que Marixa se fue llorando durante una grabación del programa por un comentario de uno de los jurados. “El viernes en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, escribió en sus redes, dejando entrever que la tensión se sintió desde las primeras grabaciones. Además, De Brito mencionó otro incidente que habría ocurrido fuera del set y que involucra a Eugenia Tobal. Según detalló, la actriz “se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia de San Isidro”, aunque por suerte no fue nada grave y ya se encuentra bien.

Con estos antecedentes, todo apunta a que el arranque de MasterChef Celebrity 2025 será tan intenso como emocionante. El reality estrenará el 14 de octubre por Telefe, con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis nuevamente en el rol de jurados. Y si los rumores se confirman, la primera gala promete lágrimas, nervios y una eliminación que nadie esperaba.