Milei aseguró que "nos saldrán dólares por las orejas y que los salarios se van a disparar"

El presidente proyecta un flujo masivo de divisas y habló del respaldo de Estados Unidos, en la previa de la reunión con Donald Trump.

Milei destacó la alianza con Estados Unidos como clave para garantizar estabilidad y financiamiento frente a posibles turbulencias económicas.

El presidente Javier Milei manifestó un optimismo importante respecto al futuro económico de Argentina. Ocurrió en la previa de su relevante reunión con el mandatario Donald Trump , donde se espera que se anuncien medidas de asistencia financiera por parte de Estados Unidos.

Milei aseguró que el país está preparado para recibir un flujo intenso de divisas, que tendrá un efecto directo en los ingresos y salarios de los argentinos.

“Nos van a salir dólares por las orejas ”, afirmó Milei, al señalar que sectores como la minería, la agricultura y la energía serán clave para esta expansión. Enumeró recursos estratégicos como cobre, oro, litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, petróleo y gas , y aseguró que la combinación de estos activos permitirá generar un impacto económico inmediato y sostenido.

Impacto en empleo y salarios

El presidente proyectó que la llegada de divisas tendrá un efecto multiplicador, sobre todo en el sector servicios, que emplea a gran parte de la población. “Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso, porque los salarios se van a disparar fuertemente”, afirmó Milei durante la entrevista con Luis Majul en El Observador.

Asimismo, insistió en que el programa económico del gobierno no se modificará incluso en caso de una eventual derrota electoral el próximo 26 de octubre. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, recalcó.

Además, aclaró que están preparados para cualquier escenario adverso, y que cuentan con herramientas preventivas y respaldo internacional para neutralizar la volatilidad del mercado y los ataques especulativos.

El jefe de Estado destacó que la administración estadounidense juega un papel central en esta estrategia. Según Milei, el apoyo de Estados Unidos incluye líneas de crédito, swap de monedas e intervenciones directas cuando se detecten riesgos para la economía nacional. La alianza, remarcó, garantiza que Argentina no tendrá problemas de liquidez y permitirá rollear la deuda incluso si los mercados presentan restricciones.

Continuidad del rumbo económico y reformas estructurales

Milei enfatizó que la política económica no se modificará por coyunturas electorales o presiones de la oposición. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, afirmó. Señaló que la administración seguirá apostando por el ajuste, la desregulación y el alineamiento internacional, con el objetivo de fortalecer la productividad y la eficiencia estatal.

El presidente también abrió la puerta a trabajar con todos los actores políticos que puedan aportar a la mejora de la gestión pública, sin importar sus diferencias ideológicas. “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, lo voy a hacer”, explicó, destacando que el gabinete se mantiene en constante fortalecimiento para asegurar la continuidad de las reformas.

Con la mirada puesta en el futuro, Milei aseguró que Argentina está en camino de consolidar un crecimiento sólido, respaldado por la llegada de dólares y el apoyo internacional. El mandatario pidió a la sociedad mantener el compromiso con las reformas económicas, recordando que los esfuerzos realizados hasta ahora deben traducirse en beneficios concretos para la población: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena”.