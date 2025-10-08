No arrancó y ya se filtró el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Falta muy poco para el gran estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y, aunque el programa todavía no comenzó, ya hay rumores que encendieron las redes sociales. A días del debut, se filtró quién sería el primer eliminado del reality culinario, que este año vuelve con Wanda Nara al frente, y la noticia dejó a todos con la boca abierta.

El dato lo dio a conocer el periodista Nahuel Saa, más conocido como La Criti, quien aseguró en su cuenta de X que Marixa Balli no habría logrado superar la primera instancia del certamen. “Marixa Balli sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity”, escribió el comunicador, generando un revuelo inmediato entre los seguidores del ciclo.

Pero eso no fue todo. Saa sumó más detalles sobre el supuesto estado anímico de la bailarina tras su salida. “La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”, comentó. Y remató con una frase que muestra lo difícil que habría sido el momento para Marixa: “Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”.

image

La versión coincide con lo que días atrás contó Ángel de Brito. El conductor de LAM reveló que Marixa se fue llorando durante una grabación del programa por un comentario de uno de los jurados. “El viernes en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, escribió en sus redes, dejando entrever que la tensión se sintió desde las primeras grabaciones. Además, De Brito mencionó otro incidente que habría ocurrido fuera del set y que involucra a Eugenia Tobal. Según detalló, la actriz “se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia de San Isidro”, aunque por suerte no fue nada grave y ya se encuentra bien.

Con estos antecedentes, todo apunta a que el arranque de MasterChef Celebrity 2025 será tan intenso como emocionante. El reality estrenará el 14 de octubre por Telefe, con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis nuevamente en el rol de jurados. Y si los rumores se confirman, la primera gala promete lágrimas, nervios y una eliminación que nadie esperaba.

Cuenta regresiva para MasterChef Celebrity: Telefe confirmó cuándo empieza y otros detalles

Tras semanas de rumores y expectativas, Telefe oficializó la fecha de estreno de MasterChef Celebrity. El canal hizo el anuncio con una nueva promo que promete más adrenalina, emoción y sorpresas.

image

Esta nueva edición, que promete ser tan intensa como las anteriores, reunirá a 24 celebridades dispuestas a demostrar su talento culinario bajo la mirada crítica de un jurado implacable. La promo dejó en claro que los desafíos serán más exigentes que nunca, llevando a los participantes a superarse a cada paso.

De esta forma, MasterChef Celebrity regresará a la pantalla el próximo martes 14 de octubre. Este año, la competencia estará más reñida que nunca, con retos gastronómicos que pondrán a prueba sus habilidades y nervios. La conducción estará a cargo de Wanda Nara, quien promete aportar su toque único y mediático al programa. Con Wanda al mando, MasterChef Celebrity buscará mantener su lugar como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Los concursantes, provenientes de diferentes áreas del espectáculo, tendrán que enfrentarse a retos cada vez más complejos, donde la creatividad y la precisión en la cocina serán clave. Además, el jurado, como siempre, no dejará pasar ni un detalle, asegurando que la exigencia sea el sello de la competencia. Con esta nueva temporada, Telefe promete mantener la emoción y la tensión que tanto caracteriza a MasterChef.