Caviahue-Copahue presentó su propuesta para el verano: cuáles son las actividades

Fue en la Feria Internacional de Turismo. Mostraron una serie de eventos y proyectos "que reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado".

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), la localidad de Caviahue-Copahue presentó ante el público nacional e internacional su variada oferta turística para la temporada de verano. Desde el ámbito público y privado destacaron el trabajo coordinado para recibir a los visitantes con una propuesta que combina naturaleza, termalismo y eventos culturales.

Desde la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Actividades Afines de Caviahue, Gladis Mux destacó la amplia agenda de actividades que se desarrollará en ambas localidades.

“Tenemos prevista una temporada de verano muy activa. El 1 de diciembre se realizará el lanzamiento de la temporada termal, y luego habrá una serie de celebraciones que enriquecen la propuesta turística”, señaló.

caviahue

En el marco de la FIT, la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda dijo: “Estamos muy contentos por el acompañamiento de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores. Hemos podido montar por primera vez a nuestros giganotosaurus Carolini, promocionamos el agroturismo, el enoturismo y el Camino de la Fe, junto a la Municipalidad de Junín de los Andes".

Las actividades de la temporada de verano en Caviahue - Copahue

Mux detalló que “en Caviahue, el 21 y 22 de febrero se realizará la Fiesta de la Cerveza; el 7 de marzo, la Fiesta del Telar; y el fin de semana siguiente, la Fiesta del Piñón. En abril celebraremos el aniversario de la localidad”. Agregó que “la temporada termal en Copahue se extenderá hasta abril, y durante esos meses habrá múltiples propuestas: el 15 de enero se celebrará el aniversario de la localidad, del 1° al 8 de febrero se vivirá el evento Copahue Medita, y en abril tendrá lugar la Semana Termal, que marca el cierre de la temporada”.

“Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Desde la Cámara acompañamos las iniciativas en Caviahue, junto a la Municipalidad y con el aporte del Gobierno provincial”, destacó.

Por su parte, Lara Rodríguez, directora del Departamento de Desarrollo de Productos Turísticos de Caviahue-Copahue, puso el foco en el desarrollo de nuevos productos turísticos vinculados al trabajo comunitario y a la diversificación económica. “Venimos trabajando en un plan de desarrollo turístico para la comunidad Millaín Currical, donde se implementarán actividades como cabalgatas, trekking y pesca con guías habilitados”, explicó.

Caviahue Copahue feria internacional del turismo

Rodríguez indicó que “la idea es que las comunidades puedan ofrecer sus artesanías, su gastronomía y experiencias de contacto con la naturaleza. Esto permite diversificar la oferta turística y también la matriz productiva, generando nuevos puestos de trabajo e inclusión, especialmente para las mujeres de las comunidades”.

Asimismo, adelantó que “en la Laguna Hualcupén ya se ofrecen distintos servicios, y se presentó un proyecto de camping con glampings, una propuesta innovadora para la zona, que ampliará la capacidad de alojamiento en Caviahue”.

“Estamos trabajando además para habilitar nuevas actividades lacustres en el Lago Caviahue, uno de los nueve lagos más ácidos del mundo, con propiedades mineromedicinales. Queremos sumar kayak y SUP, para seguir fortaleciendo la oferta de verano”, concluyó Rodríguez.