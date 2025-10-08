Mario Pergolini invirtió en un curioso dispositivo contra la soledad y es un éxito

En los últimos días se dio a conocer una información que no aparecía en el radar de nadie. Mario Pergolini decidió invertir en el invento de Juan Cereigido . Un hábil autodidacta en el arte de la tecnología y la ingeniería de 26 años que el año pasado creó un dispositivo pensando por sobre todas las cosas en su querido abuelo.

Siempre lo unió un fuerte sentimiento a su abuelo paterno Beto. El nieto Juan estuvo conectado con el nono "en muchas vacaciones de verano y de invierno en Mar del Plata", donde vive Roberto Cereigido (84), poco amigo del teléfono celular, lo que, sumado a una reciente viudez, lo fue alejando de la familia por su "alergia al Whatsapp".

A Juan lo desvelaba la idea de poder crear algún "aparatito" para que el abuelo no se pierda en el silencio. "Tenía que buscar la forma de que estuviera comunicado primero y acompañado después. Así fue como utilizando Inteligencia Artificial pude crear un dispositivo para que pudiera dialogar de manera fluida de lo que fuera: tango, música, fútbol o de lo que él quiera", reveló el joven en una nota con Clarín.

image

En diciembre de 2024, Juan tenía entre sus manos el primer prototipo de Ato, un asistente virtual que funciona con IA: "Está pensado para no dejar solos ni excluidos a los adultos mayores. ¿De qué manera? Recordándoles, por ejemplo, que deben tomar sus medicamentos, ayudándolos a comunicarse y mandar y recibir mensajes de la familia."

Esa primera versión diseñada la ensayó con su abuelo, a quien filmó probándola y también sus reacciones. El posteo superó los 4 millones de visualizaciones y el funcionamiento fue óptimo.

Cómo esta historia llegó a Mario Pergolini

Después de meses de trabajo, en diciembre último nació lo que Juan describe como "el compañero con una inteligencia artificial humanizada para adultos mayores" y agrega: "En el video que se viralizó, se puede ver a mi abuelo hablando con una chica a la que él llama 'querida' y ella lo invita a tomar unos mates y a escuchar algunos tangos, lo cual resultaba un planazo para Beto". También en el mismo video, esa voz le recuerda que su hija le dejó un mensaje para que "no se olvide de tomar un remedio". El dispositivo se activa sólo diciendo 'Hola Ato' y el ida y vuelta se torna fluido.

image

Juan Cereigido trabaja desde San Francisco desde hace tres meses en una oficina del Fondo Founders Inc, en Silicon Valley, junto a sus dos socios, Sebastián Itokazu y Gaspar Habif ambos de 26 años y a quien define como verdaderos pilares.

"Tuvimos una entrevista con uno de los managers del Fondo Founders, a quien le pareció interesante nuestro desarrollo, apostó en nosotros y decidió invertir y darnos un espaldarazo. Pero quiero destacar que quien confió en nosotros desde el vamos y nos brindó su apoyo económico fue Mario Pergolini, a quien le pareció muy innovadora la propuesta", relata Juan.

Cereigido, que hoy se encuentra en otra posición respecto de fines de 2024, remarca "el espaldarazo de Pergolini cuando Ato era todavía un experimento, el primer prototipo y remarca: "Hoy vamos por el sexto, lo que significa que ha crecido, se ha desarrollado. Por eso lo de Mario, que es un entendido en materia tecnológica, fue fundamental, porque era como un aval, una manera de ratificar que el camino era el correcto. En este último tiempo logramos contar con inversiones norteamericanas y argentinas muy grandes comparada con la de Pergolini, pero en ese momento la suya resultó el estímulo que necesitábamos."

image

Recuerda que Pergolini quería conocer un poco más en profundidad el proyecto porque había pensado en su madre, que es no vidente. "Fue muy buena la conexión que tuvimos en ese encuentro, que se dio en mayo pasado en su oficina... Mario se enganchó con el primer prototipo de Ato que le mostramos, que era el mismo del video con mi abuelo... Le pareció que era algo innovador, diferente y de alguna manera se la jugó por nosotros", señala Juan.