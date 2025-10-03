MasterChef Celebrity: Maxi López dejaría el programa "por contrato"

Un periodista de espectáculo reveló los motivos por los cuales dejaría el reality en los primeros programas.

MasterChef Celebrity aún no comenzó, pero en el mundo del espectáculo ya empezaron a sonar los nombres de los participantes que pueden pegar el portazo a los pocos días de que se le dé inicio al reality, que en varias oportunidades ha sido el plato fuerte de Telefe .

El periodista Gustavo Méndez reveló en el programa La Posta del Espectáculo, del streaming de la TV Pública, qué participante del certamen será de los primeros eliminados. "Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López " , contó sobre el programa que conducirá la mediática Wanda Nara en el prime time.

"Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer", reveló y sumó: "A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo".

Maxi Lopez 1.jpg

Todo listo: cuándo arranca MasterChef Celebrity y quiénes son los participantes

Telefe volverá en búsqueda de mantener sus buenos números en el prime time de la televisión argentina con un viejo formato de la señal que ya le ha dado grandes rendimientos posicionándose por encima de sus competidores. Se trata del reality MasterChef que vuelve a la señal de las pelotitas con la participación de varios famosos.

En las últimas horas, empezaron a trascender mayores precisiones sobre cuándo será el comienzo de la nueva etapa de este ciclo y también quiénes serán los participantes que buscarán la victoria en el certamen. Según reveló el periodista Leo Arias, el certamen ya tiene fecha de inicio: se trata del martes 14 de octubre, cuando las hornallas volverán a prenderse en los estudios del canal.

La idea que mantienen desde la producción del canal es que el reality basado en la cocina llegue a la pantalla rápidamente para cubrir el hueco que dejará el final del certamen La Voz Argentina, pautado para octubre. El programa que conduce Nico Occhiato será relevado por el certamen que conducirá Wanda Nara.

Wanda Nara-Masterchef-Portada

Según trascendió serán 24 participantes los que serán parte del contenido del programa, con varios nombres de renombre en el mundo del espectáculo. Entre ellos Evangelina Anderson, Maxi López, Emilia Attias, Pablo Lescano, entre otros participantes.

Al igual que en las oportunidades anteriores, el jurado que evaluará los platos hechos por los participantes estará intefrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

La lista completa de participantes