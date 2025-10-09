La decisión que tomó Telefe sobre el debut de MasterChef Celebrity

A días de su debut, Telefe cambió la fecha y el reality que conduce Wanda Nara sufrió el primer traspié.

MasterChef Celebrity sufrió el primer traspié a horas de su gran debut. El reality de Telefe tenía previsto salir al aire el próximo martes 14 de octubre tal como lo anunció el canal con bombos y platillos. Sin embargo, hubo un cambio de último momento que modificó toda la grilla del canal.

El programa que conduce Wanda Nara no saldrá al aire en la fecha pautada y lo hará antes de lo previsto: el lunes 13 de octubre a las 22. Desde el canal explicaron que la decisión fue por el cambio de día del partido de Argentina versus Costa Rita en el marco de los amistosos de la FIFA .

La Selección Argentina tiene dos amistosos programados en esta doble fecha FIFA. El primero frente a Venezuela, que será este viernes desde las 21, y el otro contra Puerto Rico, que estaba programado para el próximo lunes en Chicago, pero que finalmente se aplazó un día y se hará el martes en Miami, en el Chase Stadium, hogar de Inter Miami.

De esta manera, Telefe también tuvo que cambiar la final de La Voz Argentina que será en dos etapas. Una tendrá lugar el domingo 12 de octubre cuando los cuatro finalistas hagan sus ultimas presentaciones en vivo y otra será el lunes 13 cuando se conozca el ganador de la quinta temporada del reality.

La estrategia del canal es dejarle un buen piso de rating a MasterChef para su debut por ello la decisión de dividir la final.