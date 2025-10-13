Entradas, hospedajes y todo lo que hay que saber para no perderse la Fiesta de los Productores en Añelo

Este fin de semana artistas internacionales, nacionales y regionales llegan a la ciudad petrolera para formar parte de este evento provincial.

La Fiesta Provincial de los Productores de Añelo 2025 se celebrará este viernes y sábado con la presentación de una grilla de artistas internacionales, nacionales y regionales más que convocantes. Conocé acá todo lo que tenés que saber sobre los horarios, entradas y hospedaje para disfrutar con todo.

La convocatoria es para el viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Predio Municipal de Añelo, ubicado en la calle 24 de la localidad. Para llegar al predio de la municipalidad desde la Ruta 7 hay que llegar hasta la ciudad y, tan solo a metros del comienzo del ejido urbano, los conductores deben bajar a la colectora a mano derecha, doblar a la izquierda y cruzar la ruta por calle 24. A partir de allí hay que avanzar casi un kilómetro y medio y a mano izquierda se encuentra el predio del municipio donde se desarrollará la fiesta.

Los confirmados para el viernes 17 son:

No Te Va Gustar

Santi Cairo

Cristian Herrera

Sele Vera y Los Pampas

Los Mena's

El sábado 18 se presentarán:

Luck Ra

Angela Leiva

Q’Lokura

Sharon y los Camperos del Chamamé

Abigail y su conjunto

Luckra-Zumba

Entradas

Desde el Municipio de Añelo confirmaron que las entradas a este evento popular y familiar son gratuitas, y que no es necesario retirarlas antes del evento.

Por otra parte, la comuna organizadora difundió un listado de los hospedajes habilitados para todos los visitantes que lleguen desde otras ciudades del Alto Valle y quieran quedarse a dormir en Añelo.

Los hospedajes publicados por el Municipio son Cüpal 24, son 5 departamentos con capacidad de 4 personas en cada uno, con todos los servicios, a 200 metros del predio. 2994599033.

fiesta-de-los-productores-anelo-2025-grilla-002

Eco Hotel, es un hotel con habitaciones dobles y simples. Cuenta con servicio de desayuno, gym, restaurante y parrilla. 11550481966.

Vista Kau, es un hotel con habitaciones dobles, triples y departamentos. 3625200754.

Hospedaje Añelo 1, cuenta con habitaciones dobles, individuales y departamentos hasta 4 personas. Tiene servicio de desayuno y ropa blanca. 2996011720.

Hotel Leonardo Da Vinci, con habitaciones simples, dobles y triples y departamentos. Servicio de restaurante, desayuno y parrilla y servicios de maestranza 2995330324.

Jineteada

Además de los espectáculos musicales del viernes y el sábado, los amantes de las actividades camperas tendrán su lugar el domingo desde las 9.30 con el acto inicial. Luego, a las 10.30 habrá un desfile de caballos, a las 12 un almuerzo y bailanta campera con Renacer Campero.

jineteada en bajada del agrio 7.jpeg

A las 13.30 habrá montas especiales de campeones neuquinos y cuarto jinete. A las 15 se realizará el desafío categoría Bastos por 4 millones de pesos a repartir.

"Estamos celebrando los 110 años de nuestra querida Añelo y no puede faltar una fiesta que resalte nuestras costumbres. Te invitamos a disfrutar de un día lleno de tradición, caballos y mucha emoción. El domingo 19 de octubre en el Predio Municipal calle 24, Pago Gaucho de Añelo. ¡Todos están invitados! Vení a compartir con nosotros y a vivir una jornada inolvidable. ¡No faltes!", invitaron desde el Municipio.

Además, durante las tres jornadas habrá feria de productores locales con cientos de ofertas para llevar a la mesa familiar.