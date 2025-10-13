Nancy Pazos debutó como vedette y así fue su show

La periodista y conductora se presentó en un show que buscaba homenajear a la cultura pop y LGBTIQ+.

En un rol totalmente alejado del que suele mostrar en televisión, la periodista Nancy Pazos debutó como bailarina y vedette en una fiesta porteña este fin de semana. La también conductora participó de la “Pop Hereje”, un evento que se realiza en boliche Deseo y que busca homenajear a la cultura pop y LGTBIQ+.

En las imágenes, que ella misma compartió en sus redes y se volvieron virales a los pocos minutos, se puede ver a la panelista vestida con una túnica negra con brillos que, en medio de gritos y ovaciones, bailar vestida con un traje enterizo con piedras que combina con una corona plateada que lleva en la cabeza.

Acompañada por un grupo de bailarinas, Pazos realizó una breve coreografía al ritmo de la música en el escenario y también se tomó un momento para desfilar y mostrar el vestuario que llevaba puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/makearggayagain/status/1977397233633857589&partner=&hide_thread=false nancy pazos debutó como vedette en la noche porteña gay: la periodista dio un show en la fiesta pop hereje. pic.twitter.com/iEVZnZS71t — make argentina gay again (@makearggayagain) October 12, 2025

Los videos de la periodista en la fiesta, que se define como "La misa negra del pop“, generaron mucha repercusión y opiniones diversas entre los usuarios de redes sociales. Muchos elogiaron la versatilidad de Pazos para animarse a un papel tan distinto al que suele desempeñar, mientras que otros la criticaron por el mismo motivo.

Los cruces de Nancy Pazos con sus compañeros de trabajo

Nancy Pazos, panelista de A la Barbarossa, fue motivo de varios cuestionamientos en las últimas semanas debido a algunas de sus posturas políticas, que provocaron cruces con sus compañeros de trabajo. Hace poco más de una semana, protagonizó un incómodo momento al aire con Robertito Funes en el marco de la agresión que sufrió el periodista mientras cubría la marcha por el triple crimen de Florencio Varela.

Al abordar el tema sobre la seguridad de los profesionales de la comunicación en movilizaciones públicas, Pazos opinó: “Lo más aberrante que pasó en la marcha fue que la policía le pegó a una de las mamás”, dijo, haciendo referencia a un episodio que, según ella, merecía ser reportado por los cronistas.

image

Tras ello, la comunicadora aclaró: “No estoy justificando lo que pasó”, ante lo cual el periodista de policiales Paulo Kablan agregó: “Yo veo a una delincuente pegándole a un compañero”, haciendo alusión al incidente sufrido por Robertito, quien intervino entonces en la conversación: “¿Por qué me tienen que pegar a mí? Yo no emití comentario ni dije nada". Pazos insistió en que condenaba el acto del que fue víctima su colega, aunque con reparos: “Repudio lo que te hicieron, no estoy de acuerdo con la violencia. Dicho esto: yo no iría a cubrir una manifestación de libertarios porque yo todo el tiempo critico a Milei”.

Sobre este mismo tema había discutido pocos días antes con una de sus compañeras de A la Barbarossa, Mariana Brey, con quien suele disentir en numerosas ocasiones. En este caso, el debate se originó a partir de sus posturas contrapuestas sobre la reinserción social de los acusados por el asesinato de tres jóvenes.

En primer lugar, Pazos planteó la posibilidad de que los responsables del hecho pudieran rehabilitarse tras cumplir su condena. “Veremos si pueden ser reeducados o no, eso es otro tema”, expresó. Su comentario provocó la inmediata réplica de Brey, quien la interpeló directamente: “¿Creés que alguien así puede ser reeducado? ¿Alguien que torturó a una mujer de esa manera? La mató por el hecho de ser mujer, como vos decís, es un femicidio".

image

La respuesta de Pazos llegó con un tono de voz elevado. Afirmó que su postura se basa en sus valores personales. “Sí, porque soy más cristiana que vos. Tiene que ver con los valores, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de valores. Después nos llenamos la boca hablando de Dios y decimos que los maten”, manifestó.