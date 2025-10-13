La final de La Voz Argentina: ¿en vivo y con el faltazo de Soledad Pastorutti?

Esta noche se vivirá la segunda parte de la final de La Voz Argentina , el reality musical de Telefe. Por estas horas hay mucha incertidumbre entre los fans con respecto a si la emisión será en vivo o grabada. Por lo pronto, hay un detalle no menor : a la misma hora Soledad Pastorutti debe ofrecer un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Este domingo tuvo lugar la primera parte de la final del reality con la conducción de Nicolás Occhiato. El reality enfrentó en las instancias finales a Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez.La participación de cada los cantantes terminó con los elogios de todos los coaches y la final para este lunes 13 de octubre a las 21.30 donde se conocerá finalmente quién gane el reality en su quinta temporada.

La idea de Telefe fue la de dividir en dos la final de La Voz para que el debut de MasterChef Celebrity 2025 cuente con buenos números. Pero en todo esto hay un detalle y se trata de la presentación de la Sole en el mismo horario.

En caso de ser grabada la final de esta noche, Telefe tendrá que grabar los cuatro finales posibles, cómo ya lo ha hecho en el pasado. A todo esto, el show de la Sole está pactado para las 20:30, una hora antes de que inicie el programa en la pantalla del canal de las pelotas.

El incómodo momento que Soledad Pastorutti vivió con Mirtha Legrand en su show

El pasado sábado, Soledad Pastorutti brindó un show de antología en el Movistar Arena en el que no solo celebró sus 45 años junto a su público sino también con su hermana Natalia, Luciano Pereyra y Mirtha Legrand, que le hizo una de sus preguntas explosivas.

En medio del show, La Sole bajó del escenario y se acercó a la butaca de Mirtha para obsequiarle una réplica del poncho con el que debutó años atrás en Cosquín a los 15 años. “Yo simplemente te digo ‘gracias’ porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande. Es la segunda vez que me venís a ver”, reconoció la cantante.

“No estoy cansada de estar acá, no tengo sueño, tengo un poco de hambre nada más”, se sinceró La Chiqui, provocando la risa de los presentes, pero la Sole insistió en que tenía que irse a dormir un ratito porque ya venía de ver otro espectáculo: el de Julio Boca. “Yo lo que quiero es que vengas a mi programa. No venís a mi programa”, le reclamó Mirtha, pero la Sole se disculpó: “Estoy en Telefe ahora y no puedo”. “Ah, porque estás exclusiva. ¿Sabés que se vendió el canal?”, le preguntó La Chiqui.

“No sé. Yo tanto no sé”, dijo La Sole haciéndose la distraída. “Las nuevas autoridades te dejan”, le aseguró Mirtha, y como la cantante seguía en la misma postura, remató: “Bueno, chau, me voy”, en medio del aplauso popular.