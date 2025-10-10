Espectáculos La Mañana Nico Occhiato Nico Occhiato se refirió a los requisitos para continuar en Telefe

El conductor se refirió a los posibles próximos proyectos en el prestigioso canal y el desembarco de su canal de streaming LUZU.







La Voz Argentina está a punto de finalizar su actual temporada y ya se conocen los cuatro finalistas que batallarán por ganar el certamen y dejar a su equipo en lo más alto: Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). Mientras el certamen empieza a tomar definiciones, el equipo de trabajo también busca tomar decisiones para el día después del programa que se emite en Telefe.

El regreso del formato fue un éxito comandado por el conductor Nicolás Occhiato quien logró sumar al proyecto su canal de streaming Luzu, siendo quien encabeza la previa de cada jornada y el "React". Sin embargo el conductor empieza a analizar nuevos horizontes para su carrera como conductor debido a que el fin del certamen está a la vuelta de la esquina.

En diálogo con el móvil de Intrusos (América), Occhiato hizo referencia a la posible vinculación del proyecto de streaming a nuevos trabajos con el prestigioso canal que se encuentra en un proceso de recambio gerencial: “Estoy hablando y pensando qué podemos seguir haciendo y con muchas ganas, pero no más que eso. Me encanta laburar en Telefe, fue una muy buena experiencia y fue ganancia por todos lados, así que estoy re contento”, sostuvo.