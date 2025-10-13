Espectáculos La Mañana La voz argentina Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina

Tras interpretar la última presentación con sus coaches, La Voz Argentina llegó a su fin con un nuevo campeón. Así fue la presentación del campeón.







Nicolás Behringer

Este lunes La Voz Argentina llegó a su fin con la consagración de un nuevo campeón. Nicolás Behringer del team Luck Ra se convirtió en el ganador de la quinta temporada del reality más visto de la televisión argentina.

El joven de 28 años hizo su primera aparición en la competencia el 15 de julio y se convirtió en uno de los favoritos del programa. El cantante que interpretó “Que me falte todo” junto a su coach obtuvo el mayor porcentaje de votos y se llevó el premio mayor del programa: 70 millones de pesos y un auto 0 kilómetro.

En las redes sociales se generó malestar entre los seguidores del ciclo ya que no se anunciaron los puestos de los otros participantes. “Lo mal anunciada que fue la final y el ganador”, “una final grabada y sin emociones. Sin dudas la peor edición”, “pusieron los puestos en Instagram”, escribieron algunos.