Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina
Tras interpretar la última presentación con sus coaches, La Voz Argentina llegó a su fin con un nuevo campeón. Así fue la presentación del campeón.
Este lunes La Voz Argentina llegó a su fin con la consagración de un nuevo campeón. Nicolás Behringer del team Luck Ra se convirtió en el ganador de la quinta temporada del reality más visto de la televisión argentina.
El joven de 28 años hizo su primera aparición en la competencia el 15 de julio y se convirtió en uno de los favoritos del programa. El cantante que interpretó “Que me falte todo” junto a su coach obtuvo el mayor porcentaje de votos y se llevó el premio mayor del programa: 70 millones de pesos y un auto 0 kilómetro.
En las redes sociales se generó malestar entre los seguidores del ciclo ya que no se anunciaron los puestos de los otros participantes. “Lo mal anunciada que fue la final y el ganador”, “una final grabada y sin emociones. Sin dudas la peor edición”, “pusieron los puestos en Instagram”, escribieron algunos.
Minutos después de la final, Telefe anunció en redes como había quedado el resto de los participantes. El cuarto lugar se lo llevó Eugenia Rodríguez del team Miranda!, en tercer lugar Milagros Gerez Amud del team Soledad y en segundo lugar Alan Lez del team Lali.
Te puede interesar...
Leé más
Nico Occhiato se refirió a los requisitos para continuar en Telefe
La Voz Argentina: quiénes son los finalistas y cómo votar a tu favorito
La Voz Argentina: qué premios recibirá el ganador del reality
-
TAGS
- La voz argentina
- reality
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario