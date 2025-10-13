El clima en Neuquén

icon
18° Temp
29% Hum
Espectáculos
La Mañana La voz argentina

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina

Tras interpretar la última presentación con sus coaches, La Voz Argentina llegó a su fin con un nuevo campeón. Así fue la presentación del campeón.

Nicolás Behringer 

Nicolás Behringer 

Este lunes La Voz Argentina llegó a su fin con la consagración de un nuevo campeón. Nicolás Behringer del team Luck Ra se convirtió en el ganador de la quinta temporada del reality más visto de la televisión argentina.

El joven de 28 años hizo su primera aparición en la competencia el 15 de julio y se convirtió en uno de los favoritos del programa. El cantante que interpretó “Que me falte todo” junto a su coach obtuvo el mayor porcentaje de votos y se llevó el premio mayor del programa: 70 millones de pesos y un auto 0 kilómetro.

En las redes sociales se generó malestar entre los seguidores del ciclo ya que no se anunciaron los puestos de los otros participantes. “Lo mal anunciada que fue la final y el ganador”, “una final grabada y sin emociones. Sin dudas la peor edición”, “pusieron los puestos en Instagram”, escribieron algunos.

Minutos después de la final, Telefe anunció en redes como había quedado el resto de los participantes. El cuarto lugar se lo llevó Eugenia Rodríguez del team Miranda!, en tercer lugar Milagros Gerez Amud del team Soledad y en segundo lugar Alan Lez del team Lali.

Embed - Luck Ra y Nicolás Behringer pusieron a bailar a todos: "Que me falte todo" - La Voz Argentina 2025

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso