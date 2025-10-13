Quién es el ganador de la quinta temporada de La Voz Argentina

Los cuatro finalistas deslumbraron con intepretaciones de lujo en una noche llena de lágrimas, agradecimientos y aplausos.

Este domingo tuvo lugar la final de con la conducción de Nicolás Occhiato. El reality enfrentó en las instancias finales a Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez.

El primero en salir a escena fue Nicolás Behringer del team Luck Ra. El joven cantante uno de los grandes favoritos a llevarse el triunfo de la quinta edición cantó “Un pacto para vivir”, un clásico de Bersuit Vergarabat. El artista recordó que ese tema fue el primero que cantó cuando tenía 17 años en el colegio.

Luego fue el turno de Milagros Gerez Amud , representante del team Soledad. La joven de San Miguel interpretó “Se dice de mi” de Tita Murillo. Se convirtió en la primera mujer en ser finalista del team de la Sole en toda la historia del programa. “Siento que ya soy ganadora port oso lo que viví acá”, dijo la participante.

Embed - Milagros Gerez Amud - "Se dice de mí" - Team Soledad - Final - La Voz Argentina 2025

El turno de Alan Lez llegó minutos después con la interpretación de “Cryin” un clásico de Aerosmith. El joven que representa al team Lali dejó a todos sorprendidos por su show y desató una ovación del púdico y emocionó a su coach.

“Alan es único en el pop argentino. Tiene disciplina, presencia y una energía que contará. Me llena de orgullo haberlo acompañado”, dijo la cantante.

Embed - Alan Lez - "Cryin'" - Team Lali - Final - La Voz Argentina 2025

La noche la cerró Eugenia Rodríguez del team Miranda! interpretó “I dreamed a dream” de Les Misérables. La tucumana se consolidó como una de las voces más destacadas de la edición de este año.

“Eugenia llamó la atención desde el primer día. Tiene una sensibilidad y una entrega que pocas veces se ven”, dijo sus coaches.

Embed - Eugenia Rodríguez - "I dreamed a dream" - Team Miranda! - Final - La Voz Argentina 2025

La participación de cada los cantantes terminó con los elogios de todos los coaches y la final para este lunes 13 de octubre a las 21.30 donde se conocerá finalmente quién gane el reality en su quinta temporada.

La primera parte de la final transmitida este domingo tuvo picos de 13 puntos de rating y sobre el final cuando llegó el anuncio de Occhiato midió 10,7 puntos.