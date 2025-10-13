Una alerta por fuertes vientos afectará el inicio de la semana: a qué provincias alcanzará

El SMN advirtió que las intensas ráfagas continuarán en varias zonas del país durante esta semana.

Este nivel de alerta tiene capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La primavera sigue inestable, y tras el fin de semana largo, la semana comienzo con un fuerte fenómeno climático que alcanzará a varias provincias argentinas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes 13 de octubre. Y advirtió que este nivel de alerta tiene capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según precisó el organismo, el temporal de viento azotará esta jornada a la zona patagónica, principalmente a las provincias de Chubut y Santa Cruz . El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas (13)

En este contexto, el SMN brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante las presencia de las intensas ráfagas:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Asimismo, el organismo ya emitió otras alertas de nivel amarillo para el día martes, pero afectará a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y Catamarca. Allí "El área será afectada por vientos del sector norte o noreste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

En Mendoza estará presente el viento zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cómo estará el clima esta semana en Neuquén: ¿Sigue el viento?

La semana arranca con condiciones estables en la mayor parte de Neuquén, aunque con presencia de viento moderado a fuerte, especialmente en los valles y la zona cordillerana. El ingreso de aire frío durante la segunda mitad de la semana provocará un leve descenso de las temperaturas, mientras que en la región sur se prevén algunas lluvias y chaparrones aislados entre martes y miércoles.

No obstante, hacia el fin de semana, el tiempo tenderá a mejorar con cielos parcialmente nublados y temperaturas más agradables en el norte provincial.

clima-neuquén.png Reporte del clima en Neuquén de este lunes

En la ciudad de Neuquén, el lunes comenzará con una jornada templada y cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 23°C, con una mínima de 13°C. El viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h durante la tarde y noche.

El martes será el día más cálido de la semana: la máxima subirá hasta los 27°C, con cielo parcialmente despejado y viento del sudoeste de hasta 50 km/h. A partir del miércoles, se espera un leve descenso, con máximas que rondarán los 24°C y una mínima cercana a los 16°C. No se prevén precipitaciones, pero sí ráfagas persistentes de entre 51 y 59 km/h.

El jueves continuará ventoso, aunque con cielo más estable y temperaturas entre 10°C y 24°C. Hacia el fin de semana, el viernes volverá el sol con una máxima de 23°C, mientras que el sábado se mantendrán condiciones agradables y una mínima de 11°C.