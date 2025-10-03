Alerta por fuertes vientos que afectarán a la mitad del país: a qué provincias alcanzará

El SMN emitió la alerta en una jornada donde algunas localidades esperan temperaturas que rondarán los 30°C.

La alerta anticipa “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Durante los tres primeros días de octubre, el clima se ha presentado inestable en gran parte del país, donde además de un abrupto aumento de la temperatura , un fuerte temporal de viento se ha hecho sentir. Todo indica que estas condiciones continuarán durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por fuertes vientos que afectarán a la mitad del país este viernes 3 de mayo.

Según precisaron, está vigente una alerta por vientos intensos y viento Zonda . En un contexto, donde algunas localidades esperan temperaturas que rondarán los 30°C.

El organismo detalló que la alerta por vientos regirá en 11 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. "Se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h", precisó.

En este sentido, el SMN advirtió que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Asimismo, el Servicio Meteorológico indicó que la zona norte de Mendoza y del centro de San Juan estarán bajo alerta amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

mapa_alertas (7)

“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advirtió.

Ante la vigencia de esta alerta, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población por la presencia de los fuertes vientos:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por viento fuerte en toda la provincia de Neuquén

Una alerta amarilla por viento rige a partir de la hora cero de este viernes en toda la provincia de Neuquén y el oeste de Río Negro, así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con fuertes ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora en la región.

No solamente el viento será el protagonista de la jornada, sino que también el calor aportará lo suyo anticipándose al verano. No obstante, en la madrugada del viernes el viento estará prácticamente ausente, con una temperatura que arrancará en los 10°C bajo un cielo ligeramente nublado.

En tanto, por la mañana ascenderá el viento y la temperatura. Ya en horas de la tarde se hará sentir el calor con los 30°C de máxima y el viento con ráfagas de casi 60 km/h.

Hacia la noche la temperatura descenderá a los 20°C y estará ventoso, con ráfagas entre 79 y 87 km/h.

Cómo sigue el tiempo

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) adelantó que se mantendrá la presencia de aire cálido sobre toda la región con calor para este viernes. En tanto que, indicó que durante el fin de semana ingresará aire frío con lluvias y nevadas en cordillera. Habrá viento del sudoeste en valles, meseta y costa el sábado con descenso de la temperatura. Para el domingo prevé altas presiones inestables con lluvias y tormentas dispersas. La noche y madrugada estará fría en el comienzo de la semana.

Para el sábado está previsto un descenso de la temperatura en la región. El SMN adelantó que en la madrugada estará en los 13°C en la mañana 19 y por la tarde alcanzará los 23°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado y el viento soplará fuerte todo el día y la noche, con ráfagas entre 60 y 69 km/h.