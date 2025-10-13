Tras anunciar su regreso, Soda Stereo agotó seis funciones en el estadio Movistar Arena. La banda confirmó que se presentará en otros dos shows en Buenos Aires. Aquí, te contamos cómo y dónde comprar las entradas .

Vuelve Soda Stereo y no para de agregar: 6 funciones agotadas pero se viene una nueva fecha

Cuando Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios –con un Gustavo Cerati en modo virtual-, uno de los grandes interrogantes era el de saber cómo respondería el público a esta propuesta singular. Y, sin dudas, el tan mentado show Soda Stereo Ecos superó las expectativas tanto de Charly Alberti como de Zeta Bosio. Tras agotar seis funciones en el estadio Movistar Arena, la banda agregó dos más en el mismo recinto. ¿Cómo y dónde comprar las entradas ?

El periodista Sergio Marchi –autor de la biografía Algún tiempo atrás. La vida de Gustavo Cerati (Sudamericana, 2023) y uno de los periodistas más prestigiosos en la historia del rock argentino- opinó que “me da la impresión que (el show) es un poco forzado, pero al mismo tiempo es algo donde la familia de Gustavo parece estar de acuerdo. Lo que es evidente es que Soda Stereo es una marca todavía muy rentable”.

Tras agotar seis funciones del show Soda Stereo Ecos, la banda argentina anunció dos nuevas funciones en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires: 14 y 15 de agosto de 2026. El único canal oficial para adquirir los tickets es el sitio del Movistar Arena.

El show Soda Stereo Ecos superó las expectativas tanto de Charly Alberti como de Zeta Bosio.

Para la función anunciada para el viernes 14 de agosto de 2026, en el sitio oficial del Movistar Arena sólo quedan dos ubicaciones disponibles para Soda Stereo Ecos:

Campo parado , a un valor de 80 mil pesos.

, a un valor de 80 mil pesos. Platea baja: cada ticket cuesta 170 mil pesos.

En tanto, para la del sábado 15 de agosto de 2026 hay más opciones:

Desde platea alta ($100.000) hasta platea baja ($170.000).

A través de su cuenta oficial de Twitter, Soda Stereo posteó: “¡¡ENTRADAS AGOTADAS!! Gracias a todos los que decidieron acompañarnos en este nuevo viaje. Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España … estén atentos”. Todo indica que, de un momento a otro, la banda confirmará nuevos shows en cada uno de estos países.

En su portal oficial, Soda Stereo recalcó que “hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”.

Si se considera que la capacidad del estadio Movistar Arena es para aproximadamente 15 mil espectadores, ya se sabe que el show Soda Stereo Ecos será presenciado por al menos 90 mil personas. Y este número tiende a subir con las horas…

Guillermo Pintos –otro de los periodistas especializados en la materia- señaló a La Tercera de Chile: “Me parece que utilizar la tecnología en función de generar una especie de ritual colectivo trae consigo emoción, porque esas canciones de Soda Stereo son muy importantes para mucha gente, me parece bien. A mí me parece que está bien y creo que va va a generar una nueva ola de adhesión a la música de Soda Stereo".

Por otra parte, cabe remarcar que prontamente se cumplirá un nuevo aniversario en la trayectoria de Soda Stereo. Y es que el 21 de noviembre de 2025 se cumplen 40 años de la edición de Nada personal, el segundo álbum de estudio del trío, que lo catapultó a su primera gira en América Latina. Este disco incluyó hits híper populares como los temas Nada personal, Cuando pase el temblor y Juego de seducción.