Stefi Roitman confirmó la crisis con Ricky Montaner y explicó la decisión que tomó

La actriz confesó haber transitado un momento crítico de la relación durante una charla distendida en un podcast. El motivo del problema.

Desde hace algunas semanas los rumores comenzaron a crecer sobre un posible distanciamiento entre la actriz y modelo Stefi Roitman y su pareja Ricky Montaner . Sobre todo las sospechas fueron alimentadas con lo que pudo haber sido el encuentro con otra figura del espectáculo por las calles de una ciudad española.

Luego de haber negado una crisis, la actriz confesó que en el podcast Tomatelo con vino que existió un momento de diferencias entre sí: “¿En qué momento él iba a esperar que yo le diga: ‘Mirá, mi amor, este año me voy a ir a vivir a Madrid?’ Así que hubo crisis y mucha charla con mi esposo. Le dije: ‘Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo ‘, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo”, reveló sobre su decisión de dejar Miami, Estados Unidos para comenzar una vida en España.

Por otra parte destacó sobre la relación: “Hay algo que alimenté ahí que fue muy importante para tener la familia que tengo, la pareja que tengo. O sea, lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir ”.

“Es una pareja donde hay comunicación, respeto y admiración, porque el amor está como seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos de: ‘Te estoy eligiendo, loco’”, contó Stefi.

Por otra parte destacó la individualidad en la pareja: “O sea, vamos a construir esto pero también dejemos al otro con esa individualidad tan importante. Yo soy una persona muy libre, independiente desde siempre”.

“Él me ha conocido en un contexto diferente. O sea, sí libre y sí independiente, porque nunca dejé de serlo y eso se nota, pero ahora yo estoy materializando lo que me pide el alma. Y el apoyo es muy importante de una persona que amás”, cerró.