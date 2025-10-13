Martín Demichelis apareció en Instagram y sigue a una famosa rubia

El exfutbolista apareció en las redes sociales y subió su primera foto como usuario de la plataforma. ¿Sigue a su ex?

Separado de Evangelina Anderson, Martín Demichelis tomó la decisión de abrir un perfil de Instagram para compartir con sus seguidores su día a día. El exfutbolista lo hizo como señal de “la nueva vida” que disfruta en modo soltero.

La aparición de Demichelis en la red social generó un sinfín de especulaciones de por qué, durante la relación con la modelo, no estuvo activo en las plataformas. La respuesta llegó y sorprendió a todos.

“Me contaron que su ex no lo dejaba tener redes sociales ”, explicó Santiago Sposato en Infama (América) dejando claro que la apertura del perfil se dio tras la separación con la rubia.

Sin embargo, el periodista sumó que eso no fue lo único que le tenía prohibido Evangelina, “tampoco podía tener autos de lujo en Argentina. Tenía que mantener una imagen más familiar”.

Instagram Martín Demichelis

El primer posteo de Martín Demichelis

El exfutbolista estrenó cuenta de Instagram y lo hizo con una foto de él con la leyenda “Bienvenidos a mi cuenta oficial”. La publicación no tardó en llenar de likes y de comentarios bancando a Martín.

“El amor de estas y todas mis vidas”, “Bello Martín”, “Al fin te abriste un Instagram potro”, fueron algunos de los tantos mensajes que le llegaron al ex de Anderson.

El dato que llamó la atención fue los seguidos del entrenador. Es que eligió seguir a 79 personas de las cuales no se encuentra Evangelina, su exesposa. Aunque sí sigue a una de las conductoras indiscutidas de la televisión argentina: la gran Susana Giménez.

Susana.jpg Susana Giménez

Además, a Franco Colapinto, Leo Messi, Manu Ginobili, Andrés Ciro Martínez, Diego Simeone, Lionel Scaloni, Oscar Ruggeri y El Kun Agüero, entre otros.

Evangelina Anderson enamorada

Evangelina Anderson está lista para deslumbrar en las cocinas de MasterChef Celebrity y antes lo hizo en la entrega de los premios Martín Fierro 2025. La modelo estuvo en el ojo de la tormenta tras ser vinculada tras su separación con el futbolista Leandro Paredes.

El cruce más esperado se dio en la alfombra roja y con Yanina Latorre quien se encargó de confirmar que la modelo había tenido un encuentro secreto con el futbolista de la selección argentina.

Lejos de esquivarla, Anderson enfrentó a la conductora de Sálvese quien pueda (América) y la desafió a mostrar el video. Pese a ello, Latorre prefirió mantener el hermetismo sobre esa información.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, Evangelina que debutará en la pantalla de Telefe en los próximos meses prefirió hablar de su nueva pareja. No solo confirmó que está enamorada, sino que reveló que se trata de “una persona que conozco hace mucho”.

Al mismo tiempo, aclaró que esa relación que mantiene hoy no la mantuvo con el hombre en cuestión mientras estuvo con Martín Demichelis. “En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona”, aseguró.

El misterio se apoderó por completo de este nuevo capítulo en la vida sentimental de Evangelina. Es que la información dejó entrever que se trata de un hombre con quien la modelo tuvo una relación tiempo atrás y a quien recurrió en medio de su divorcio con Demichelis.