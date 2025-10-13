Triple femicidio en Florencio Varela: el polémico video del tío de "Pequeño J" tras el pedido de captura

El hombre enfrenta un pedido de captura nacional e internacional. De qué lo acusa la Justicia.

Uno de los sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación).

Manuel David Valverde Rodríguez, de nacionalidad peruana, es uno de los sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela , ocurrido el 19 de septiembre y que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez . El hombre enfrenta un pedido de captura nacional e internacional , imputado por homicidio agravado reiterado, en concurso real.

La acusación es “por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

A través de un video difundido por medios nacionales , Valverde Rodríguez - quien además es tío de Pequeño J - intentó desmentir los rumores sobre su vinculación con el narcotráfico y otros delitos. “Este video es para desmentir a lo que dicen, que uno es un narcotraficante o delincuente. Yo tengo material probatorio para demostrar que no. Nunca estuve inmerso en actos delictivo s”, afirmó al inicio de su grabación.

En el registro, mostró certificados laborales en Perú y explicó que trabajó en la ciudad de Cusco para una empresa china de construcción, donde participó en la edificación de una escuela entre el 27 de febrero y el 4 de agosto de este año. Con estas pruebas, el hombre buscó dejar constancia de que su vida profesional se desarrolló de manera legal.

Aclaraciones sobre su ubicación en los días del crimen

Valverde Rodríguez también respondió a las acusaciones basadas en declaraciones de testigos, que lo ubican en la casa donde ocurrieron los asesinatos y lo señalan con guantes de látex durante los hechos. Según él, esas afirmaciones son falsas.

La defensa de uno de los sospechosos del triple crimen en Varela Uno de los sospechosos del triple femicidio en Florencio Varela (Video: TN)

El sospechoso sostuvo que el 18 de septiembre no estaba en Argentina, mostrando un certificado médico que confirma su paso por un control ocular en una clínica local. Sobre el 19 de septiembre, día en que asesinaron a las tres chicas de La Matanza, aseguró que se encontraba en Trujillo, comprando repuestos y reuniendo evidencia que respalda su versión. “Tengo boletas, videos y otros medios probatorios que pueden desmentir esa acusación”, dijo.

Valverde Rodríguez concluyó su mensaje con un llamado a colaborar con la justicia: “Hago todo esto para desmentir, ayudar y contribuir con la investigación que se lleva en su país. Muchas gracias”.

Evidencia de la Justicia y seguimiento del caso

A pesar de su defensa, las autoridades bonaerenses confirmaron la presencia de 12 implicados en la escena del crimen. El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, indicó que los sospechosos fueron ubicados mediante cámaras de seguridad, testimonios y registros telefónicos.

En diálogo con el programa radial Futuro Imperfecto, Alonso detalló que los prófugos conocidos como “el Loco David”, Alex —pareja de una de las víctimas— y Valverde Rodríguez, fueron captados en distintas imágenes vinculadas al hecho. “Se los ubica en la escena del crimen en Florencio Varela. Este es un dato muy importante porque le da solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas”, afirmó.

La investigación por el femicidio de Varela sigue su curso, y la fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer el triple asesinato. Mientras tanto, Valverde Rodríguez mantiene su defensa pública, buscando demostrar que sus vínculos con la escena del crimen son inexistentes.