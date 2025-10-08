Quiénes son los nuevos sospechosos por el triple femicidio de Florencio Varela: están prófugos

Uno de ellos tiene pedido de captura internacional. Otro de ellos habría tenido un rol clave en el brutal crimen.

Este miércoles, la Policía de la provincia de Buenos Aires confirmó la búsqueda de dos nuevos sospechosos relacionados al triple femicidio de Florencio Varela .

Según indicaron se trata de dos hombres identificados como “Alex” y “Tarta” , que estarían vinculados directamente con los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Alex, quien tiene circular roja en Perú desde hace dos años y tiene vigente una captura internacional por la tenencia de 51 kilos de cocaína. Sobre “Tarta” se conoció mucha más información. Los propios detenidos lo identificaron como “El Loco David”, y creen que pudo haber sido el autor material del crimen, señaló TN.

Estos nombres surgieron a raíz de la declaración que realizó Víctor Sotacuro, uno de los detenidos que había escapado hacia Bolivia y fue capturado allí.

triple femicidio mensajes

Uno de los detenidos por el triple femicidio apuntó contra el "Loco David"

Sotacuro habría oficiado como remisero la noche del crimen y fue contratado por el "Loco David", para que lo lleve a una fiesta en una quinta. En su declaración ante el fiscal Arribas, indicó que la noche no terminó ahí, ya que "David" lo volvió a contactar para que le fuera a buscar una campera supuestamente entregada por un tercero en la esquina de Riestra y Camilo Torres, cerca de una escuela.

Al arribar al lugar, observó que David y dos acompañantes venían mojados y con barro. "El Loco David vino adelante, estaba mojado y embarrado. Yo por dentro me digo 'este boludo se ha peleado'", relató. Además, señaló que el hombre lo exhortó con agresividad: "qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante".

Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el auto del secuestro

Los acompañantes bajaron en Villa Zavaleta y continuaron camino hacia la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. En ese trayecto, el imputado relató que David se cambió de ropa embarrada y la descartó en un contenedor. Incluso permaneció "en calzoncillos arriba del auto" para evitar ser visto con marcas de barro.

Los fiscales creen que esta persona, conocida como "Tarta" o "Loco David" habría sido uno de los sicarios que contactó Pequeño J. El imputado dijo que "loco David" se llamaba David Manzur, pero los investigadores confirmaron que su nombre es David Gustavo Morales Huamani.

David es un hombre peruano de 45 años, radicado en la villa 1-11-14 con vínculos con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano bonaerense. Hay una gran sospecha sobre que sería el brazo ejecutor de una venganza narco, aunque los motivos exactos del crimen de las tres jóvenes aún están bajo la lupa.

Triple femicidio: la mamá de Morena también apuntó contra "Loco David"

Este martes la mamá de Morena Verdi, una de las víctimas del brutal crimen, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y su abogado dijo que brindó "datos muy imporantes" para comprender por qué las mataron.

En su declaración, la mujer identificó por el apodo de "Gordo Dylan" a uno de los hombres que camina junto a Lara en una grabación de una cámara de seguridad en la que, también, puede verse a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", en el barrio porteño Flores.

lara pequeño j

"Me dijeron que a una de las personas lo conocen como Gordo Dylan. Por comentarios en el barrio se sabe que vive en Claypole", dijo la mujer ante el fiscal.

Asimismo, hizo referencia a disputas narco en los monoblocks de Ciudad Evita, el barrio de La Tablada donde reside. Mencionó a una presunta banda conocida como "los bolivianos del 19″, que, según indicó, fueron desplazados por otra estructura integrada por ciudadanos peruanos.