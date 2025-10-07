Triple femicidio en Florencio Varela: declaró la mamá de Morena y brindó "datos muy importantes"

El abogado Storto dijo ante la prensa que Sabrina, mamá de una de las víctimas, declaró ante el fiscal Arribas y logró esclarecer algunos vínculos.

Grandes avances surgen en la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela . Este martes la mamá de Morena Verdi , una de las víctimas del brutal crimen, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y su abogado dijo que brindó "datos muy imporantes" para comprender por qué las mataron.

Diego Storto , abogado de la familia Verdi, dijo que Sabrina "está destruida" pero dio todos los detalles en esta instancia judicial. A su vez, confirmó que efectivamente una de las hipótesis del caso están vinculadas al nombre que surgió en las últimas horas: "El Tarta" o "Loco David" y la gran mayoría de los implicados se encuentran detenidos.

"Aportó personas, datos o testimonios, de personas cercanas a su hija" , sostuvo el letrado. Respecto a las pericias de los celulares, indicó que va a dar "exactitud" y apuntó contra Sotacuro, el remisero detenido que se había fugado a Bolivia: "es todo mentira su declaración y merece la misma pena que los demás".

abogado storto morena triple femicidio

Por otro lado, confirmó que Sabrina dijo en su declaración que Lara no vendía drogas y que alguien cercano a la joven de 15 años fue quien "vio algo que no tenía que ver y se lo dijo a Lara". Asimismo, reveló que fue parte de la declaración en la causa una presunta amenaza por parte de la familia de Lara Gutiérrez a la familia de Morena.

"Veremos qué es lo que pasa con la familia de Brenda, porque como decíamos, es muy importante su presencia porque ahora, con la apertura de los teléfonos y con las detenciones que se dieron en su momento, va surgiendo y va brotando más información o dudas que tiene que volver a chequear el fiscal, y entonces llama de nuevo y cada familia pueda aportar más información", expresó.

Un abogado defensor apuntó contra Agostina, hermana de Lara

Tras las declaraciones que realizó Storto, el abogado de Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, Guillermo Endi, habló sobre la investigación y dijo que él le realizaría una declaración testimonial a Agostina, la hermana de la víctima menor de edad, previo a meterla presa.

"Empiezo a preguntar si ella fue la autora ideológica del robo que determinó en el móvil de la muerte de las chicas", lanzó en vivo en A24. La joven ya declaró y podría ser citada nuevamente desde una testimonial.

El letrado apunta contra la familia Gutiérrez y sostiene que la hermana de la joven de 15 años fue una de las que estuvo detrás del robo de varios kilos de drogas, lo que fue clave en el móvil del crimen de las tres chicas de La Matanza.

abogado sotacuro

Días atrás, Endi apuntó contra el novio de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años víctima del triple femicidio. Según reveló, sería el presunto autor del robo de un cargamento con 400 kilos de cocaína que pertenecía a esta banda narco detrás de los femicidios.

En diálogo con Telefé, el letrado sostuvo que el móvil detrás del crimen habría sido "tan salvaje" por la cantidad de drogada que fue robada. Respecto a la sorpresa de la cantidad de droga, sostuvo que "para las villas es normal, a mí me ha tocado defender causas justamente de la Villa Zabaleta, en la villa 1-11-14 por 500, mil kilos como lo mínimo que se baja en esa villa".