Quién es la sindicalista cercana a Baradel, vinculada a la casa del triple femicidio de Florencio Varela

El fiscal de la causa confirmó que fue citada a declarar. Los detalles del crimen que conmocionó al país.

Se conocieron nuevos detalles en el marco de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela. Días atrás, se informó que la vivienda, ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, habría sido alquilada pocos días antes del macabro crimen de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

Este lunes, el periodista Eduardo Feinmann reveló al aire en Radio Mitre la identidad de la dueña de la casa. Se trata de una gremialista de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) , identificada como Silvia Almazán.

La mujer cumple el rol de secretaria adjunta del gremio docente y es mano derecha de Roberto Baradel. "Es la dueña de la casa donde fue el triple crimen narco de la provincia de Buenos Aires", afirmó. "Con razón no se habla más del triple crimen narc o, porque empieza a rozar a los kukas", sostuvo el periodista.

En otro pasaje, Feinmann indicó que la madre de la joven que fue encontrada limpiando con lavandina en la casa para sacar manchas de sangre tras el brutal femicidio, es Fabiana Guerrero, directora de gestión curricular de la provincia de Buenos Aires.

Recorte Feiman

Según reveló esta mañana el fiscal a cargo de la causa, Adrián Arribas, Almazán ya declaró en el marco de la investigación y por el momento no tiene una relación con el crimen ocurrido en la vivienda.

Quién es Almanzán, dueña de la casa del triple femicidio

Almazán cuenta con una importante trayectoria en el mundo sindical y es la mano derecha de Roberto Baradel, el histórico titular del gremio docente de la provincia de Buenos Aires.

Antes de ejercer su cargo actual, la referente sindical había oficiado de secretaria de cultura y educación del sindicato y como directora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado, que opera bajo la órbita de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA).

silvia almazan suteba

La escalofriante confesión del acusado de cavar el pozo donde hallaron los cuerpos

La semana pasada, a pocas horas de confirmarse el hallazgo de los cuerpos de Lara. Brenda y Morena en La Matanza, un joven de 29 años fue detenido al ser señalado por haber cavado el pozo en la casa de Florencia Varela, donde posteriormente habrían sido enterradas las víctimas del triple femicidio.

Se trata de Ariel Giménez, quien se presentó ante la Policía Bonaerense el pasado sábado. En su declaración inicial, Giménez relató cómo llegó a vincularse con la casa del crimen y la manera en que participó sin saber de la tragedia que ocurría en el lugar.

En un testimonio extraoficial, brindó su relato sobre lo ocurrido el viernes 19 de septiembre, el día de la desaparición de las tres chicas. En primer lugar, reveló que fue contactado por una pareja a la que conocía de antes.

"No sabía lo que estaba sucediendo en la casa"

Según detalló, estas personas le pidieron alquilar un equipo de música para una supuesta fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. El encuentro fue alrededor de las 20 horas, poco antes de que Brenda, Morena y Lara se subieran a la camioneta Chevrolet Tracker que las llevó al lugar.

"Esa noche me contactaron para alquilar un parlante y darles una mano. No sabía lo que estaba sucediendo en la casa", dijo Giménez.

El sospechoso aceptó, se tomó un remis y se encontró con la pareja a una cuadra de la casa. Allí les entregó el parlante, recibió a cambio $30.000 y drogas, luego volvió caminando a su vivienda. Estas drogas serían como parte de pago, para su consumo personal.