Triple femicidio de Florencio Varela: la pista de los dos sicarios que investiga la Justicia

El fiscal de la causa dio detalles acerca de los avances de la investigación y la hipótesis del móvil narco.

El fiscal adelantó que este lunes se conocerá el análisis de los celulares de los implicados y los detalles de "forma progresiva".

Este lunes por la mañana, en el marco del avance de la investigación por el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, y aún en medio de la conmoción por la brutalidad del hecho, la Justicia confirmó que la investigación avanza a paso firme.

Según precisó el fiscal de la causa, Adrián Arribas indicó que se investiga la participación de tres o cuatro personas más en el hecho.

"La realidad es que investigamos a tres o cuatro personas , pero por ahora no hay pedido de detención. Los estamos individualizando", precisó.

fiscal arribas triple femicidio

Asimismo, se refirió a la hipótesis sobre el móvil narco. Y habló de quiénes podrían ser los autores materiales de los crímenes, dos hombres de 39 y 45 años. "Seguramente esta semana habrá novedades".

Por otro lado, adelantó que este lunes se conocerá el análisis de los celulares de los implicados y los detalles de "forma progresiva". Con estos avances en la investigación, espera poner un "broche de oro" a la causa al finalizar la semana ya con la declaración de las familias y negó tener en la mira a alguno de ellos.

La investigación del triple femicidio no pasará a fuero federal

Hasta el momento, el expediente quedará en manos de la Justicia ordinaria y no pasará al fuero federal, como pretendían algunos abogados que representan a las víctimas.

El caso ya tiene nueve personas detenidas y al menos tres prófugos, aunque fuentes judiciales aseguran que fueron unas quince las que participaron de manera directa o indirecta en el secuestro y asesinato de las tres jóvenes.

Tras la declaración de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien se consideró inocente, el fiscal aseguró no creer que no sea el autor intelectual de este brutal crimen.

pequeño j

Días atrás el fiscal dijo que el caso cuenta con "ciertas características que no se ven a menudo". "Es un hecho aberrante", calificó el letrado.

Triple femicidio: qué resolvió el juez en Perú sobre Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" tuvo el viernes pasado su primera audiencia de identificación ante la Justicia de Perú. Se trata del joven de 20 años acusado por ser el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela.

En una instancia que duró alrededor de dos horas, el acusado se negó a un trámite de extradición simplificada o voluntaria a la Argentina. Asimismo, alegó ser inocente y su abogado defensor pidió una libertad con restricciones, mientras que desde Fiscalía se solicitó que Pequeño J quede en prisión preventiva por un plazo de 9 meses.

Ante esta situación, la Justicia de Perú, lugar donde fue detenido tras haberse dado a la fuga, dio lugar a la prisión preventiva de nueve meses con fines de extradición pasiva.

pequeño j audiencia

Tras una extensa justificación, el juez resolvió que existe el peligro de fuga y posible obstaculización en el proceso judicial. También señaló que tampoco se sostienen los tres principios de arraigos para dar acceso a la libertad con restricciones.

Según detalló el juez Chumpitaz Pariona, "estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático" por lo que el juzgado aceptó los nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición pasiva.