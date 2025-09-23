Una amiga de Evangelina Anderson reveló la verdad del encuentro íntimo con Eros Ramazzotti

Evangelina Anderson aprovechó de lleno sus días en Italia, acompañada por su hermana Celeste Pasternó, Majo Martino y la hermana de la periodista. El grupo de amigas llegó a Milán para vivir la Semana de la Moda, ícono de estilismo y glamour. Entre salidas y desfiles, las argentinas se encontraron con Milca Gili , amiga de Anderson, quien las invitó a un exclusivo encuentro nada menos con Eros Ramazzotti .

Lo que parecía una velada de anécdotas y distensión, sin embargo, terminó siendo el disparador de una de las polémicas más comentadas del mundo del espectáculo.

Según relató la propia Milca en su charla con Desayuno Americano, el cantante italiano invitó a Evangelina y a las demás a su casa con total amabilidad. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer. Pero dejó claro que, para preservar la intimidad del anfitrión, ella misma pidió a las invitadas que dejaran los celulares y no sacaran ninguna foto: “Yo soy amiga de Eros, lo había visto en una nota para una canal de televisión en 2018 y quedamos amigos desde ahí. Luego le hice una entrevista para una revista de actualidad, después estuvo en el Movistar Arena… Es muy compañero, nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”.

En aquella salida, la conversación fluyó entre risas y música. Milca se encargó de despejar cualquier rumor de romance entre Evangelina y Ramazzotti. “Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. De hecho, cuando nos fuimos para la bodega, le dije a Eros que las chicas se querían tomar una foto con él y si podíamos hacerlo, por lo que me contestó que por supuesto. También le comenté que esa foto iba a salir en todos lados porque dos chicas trabajan en la televisión y le pregunté si estaba de acuerdo. Lo hicimos afuera, en la puerta de su casa, para que no se viera nada”, recordó acerca de cómo fue la actitud del grupo en el hogar del cantante.

La noche de Evangelina Anderson y sus amigas con Eros Ramazzotti

Llegado ese momento, mientras se preparaban para la postal grupal, sumaron teléfonos para registrar el recuerdo, pero el clima distendido se fracturó apenas por un instante. Lo que sucedió después fue lo que días más tarde escaló en redes sociales y medios internacionales: con el grupo filmando la escena, Eros Ramazzotti comenzó a cantar y, en lo que Milca describió como un intento fallido de parte del artista italiano, intentó besar repentinamente a Evangelina Anderson.

“Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió, pero no fue su intención”, aseguró Milca, buscando cerrar la polémica, aunque las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram con la frase “Alguien se enamoró…” ya se había viralizado. En el video se ve a Evangelina rechazar el gesto mientras se agacha para evitarlo, y al grupo reaccionar principalmente con risas y algo de sorpresa. Casi de inmediato, Ramazzotti volvió a intentarlo, ante la mirada confusa de quienes presenciaban la secuencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1969490252872995259&partner=&hide_thread=false Eros Ramazzotti se quiso chapar a Evangelina Anderson pero ojo con el bracito de ella… pic.twitter.com/Oah560rBgg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 20, 2025

La escena generó interpretaciones varias. Frente a las consultas sobre si Anderson se sintió incómoda, Gili fue clara: “No, de hecho a ella la veo todos los días y se sintió tan mal como Eros porque no fue así. Él se puso a cantar, él hizo eso… Lo va a aclarar”. Y sumó: “¿Cómo le va a dar un beso? Era obvio que lo iba a rechazar porque fue un chiste hacerlo así. Conversamos todo el almuerzo y fue en armonía. A él le dieron ganas de hacerlo. No sé si lo hace siempre, ya que tampoco sube chicas al escenario como hacen otros artistas”.

Otro trascendido que circuló fue sobre si Ramazzotti había destratado o ignorado a Anderson en entrevistas posteriores. “No la conoce, no se han cruzado teléfonos, nada”, remarcó Gili, terminando con cualquier versión errónea.