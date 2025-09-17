Evangelina Anderson se mostró con su “novio”: “Me gustan intelectuales”

La modelo viajó a Milán para participar de un desfile y en una escala aprovechó a fotografiarse con un hombre. La foto y el mensaje de la modelo.

Separada de Martín Demichelis y en medio de los rumores de romance con Leandro Paredes, Evangelina Anderson armó nuevamente sus valijas y tomó un vuelo con destino a la Fashion Week en Milano, Italia.

La modelo que participará del evento se mostró junto a su hermana y maquilladora Celeste Paternó, la panelista Majo Martino y la hermana menor de Majo también de nombre Celeste. Sin embargo, la foto que llamó la atención fue la que compartió horas más tarde con un llamativo hombre.

Con humor y palitos a quienes la vincularon con Paredes y con un futbolista mexicano, Evangelina aprovechó su paso por el aeropuerto de Frankfurt y reveló qué la enamora de un hombre y se mostró “enamorada” y “de novia”.

La imagen muestra a la futura participante de MasterChef Celebrity junto a la escultura de Albert Einstein, la cual representa al famoso científico sentado en un banco con papeles en las manos.

Fue ahí que la ex de Demichelis escribió un contundente mensaje: “Siempre me gustaron los intelectuales” y con un toque de humor a los rumores de romance agregó: “Ya tengo novio”.

Evangelina Anderson fue contundente al descartar cualquier vínculo sentimental con Leandro Paredes: “Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, afirmó la modelo tirando abajo todos los rumores que durante días circularon por redes sociales y en programas de chimentos.

Además, recalcó su postura sobre los rumores de infidelidad: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.

En relación con las imágenes que circulaban en redes y en programas de espectáculos, donde se la veía acompañada por un joven en una escalera mecánica, Anderson aclaró la confusión. La polémica surgió luego de que Pepe Ochoa, en LAM, mostrara el video y comentara: “Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino”.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si se trataba de una nueva pareja, la modelo respondió con firmeza: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”.

Anderson también aprovechó la comunicación con la periodista para aclarar la razón de su viaje: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.