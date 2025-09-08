L-Gante busca conquistar a Evangelina Anderson con un sorpresivo gesto

El cantante quedó expuesto en las redes sociales con una acción que sorprendió en el mundo de la farándula.

Evangelina Anderson atraviesa una etapa de reestructuración en su vida luego de la separación confirmada con Martín Demichelis, quien habría sido autor de una infidelidad que habría hecho estallar la relación que al parecer pendía de un hilo. Luego de esta decisión la modelo se ha mostrado muy activa en las redes sociales con posteo subidos de tonos que evitaba en otros momentos.

En las últimas horas Evangelina subió un video donde exhibe una bikini en una pileta mientras disfruta de tiempo libre en Cancún que encendió las redes y generó la reacción de miles de usuarios que dejaron su me gusta a la publicación. Sin embargo un usuario de las redes sociales llamó la atención por encima del resto al estar involucrado previamente, según trascendió, en una relación con ella.

Fue el cantante L-Gante quien luego de haber dejado los roles claros con su amiga Wanda Nara le dio "me gusta" a la publicación que compartió la ex pareja de Demichelis. No es la primera vez que el artista interactúa con la modelo ya que en otra oportunidad el cantante había respondido a una cajita de preguntas que compartió en sus redes Evangelina.

Evangelina-L-Gante

La reacción de Evangelina Anderson tras los rumores de su nuevo romance

Evangelina Anderson eligió enfrentar los rumores de romance con un hombre de 34 años tras su polémica separación de Martín Demichelis. Desde las playas de México, la modelo escribió un contundente posteo y dejó en claro cuál es su presente.

“Dejen de inventar. Jamás di una nota y mucho menos dije lo que están confirmando que dije! Son de cuarta”, escribió la participante de MasterChef Celebrity sobre la imagen de una publicación de un portal de noticias que aseguró que la rubia había apostado una vez más al amor.

“MI VIDA NO ES UN CIRCO”, sumó Anderson que disfruta de unas soñadas vacaciones junto a su familia antes de su debut en la pantalla de Telefe.

La declaración de Evangelina llegó luego de que Pepe Ochoa (LAM, América) confirmara que habló con la ex jurado de Los 8 escalones (El Trece) y le dijera que tras la separación “estoy recuperando el tiempo que perdí”.

La declaración fue título de todos los portales y la ex de Demichelis desmintió que estuviera en pareja o disfrutando del tiempo perdido. “Como les gusta inventar Infobae SON DE TERROR”, sumó en otro posteo.

“Otra cuenta que levanta pavadas… que muestren en donde dije eso…” finalizó en un tercer posteo al mencionar a otro sitio de espectáculos.