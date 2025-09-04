Quién es el hombre con el que Evangelina Anderson olvidó a Martín Demichelis

La modelo disfruta de su nueva etapa de soltera y mantiene encuentros con un hombre 8 años menor que ella.

Evangelina Anderson disfruta de su etapa de soltera y se prepara para su debut en MasterChef Celebrity . La modelo que se separó después de casi 20 años en pareja con Martín Demichelis recupera el tiempo perdido y estaría saliendo con un hombre de 34 años.

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo “la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí”” , le confió la jurado de Los 8 escalones a Pepe Ochoa en LAM (América).

“Él es joven, muy lindo y tiene unos ocho años menos que ella. Estuvieron varias veces ya en el departamento de él”, sumó el periodista.

Además, contó que en una charla que tuvo con la modelo esta le confió que perdió mucho tiempo y que ahora solo quiere divertirse. “La voy a pasar bárbaro”, le dijo la rubia a Ochoa.

Evangelina Anderson-Martín Demichelis-home.jpg

Evangelina Anderson se suma a MasterChef

Este jueves tras el partido de Argentina - Venezuela, Telefe pondrá al aire un programa especial con la presentación oficial de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara junto a Verónica Lozano serán las encargadas de presentar la lista oficial.

Sin embargo, horas antes ya se filtró la lista completa de famosos que se sumarán al programa. Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andrés “Andy Chango” Fejerman, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emanuel Horvileur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Entre las mujeres famosas se encuentran: Evangelina Anderson, Emilia Attias, Eugenia Tobal, La Joaqui, Julia Calvo, Marixa Balli, Moni Giardina, Sofia “La Reini” Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.