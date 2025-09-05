La reacción de Evangelina Anderson tras los rumores de su nuevo romance

La modelo y exmujer de Martín Demichelis usó sus redes sociales y le hizo frente a los rumores que la vinculan a un hombre de 34 años.

Evangelina Anderson eligió enfrentar los rumores de romance con un hombre de 34 años tras su polémica separación de Martín Demichelis. Desde las playas de México, la modelo escribió un contundente posteo y dejó en claro cuál es su presente.

“ Dejen de inventar. Jamás di una nota y mucho menos dije lo que están confirmando que dije! Son de cuarta ”, escribió la participante de MasterChef Celebrity sobre la imagen de una publicación de un portal de noticias que aseguró que la rubia había apostado una vez más al amor.

“ MI VIDA NO ES UN CIRCO” , sumó Anderson que disfruta de unas soñadas vacaciones junto a su familia antes de su debut en la pantalla de Telefe.

La declaración de Evangelina llegó luego de que Pepe Ochoa (LAM, América) confirmara que habló con la ex jurado de Los 8 escalones (El Trece) y le dijera que tras la separación “estoy recuperando el tiempo que perdí”.

La declaración fue título de todos los portales y la ex de Demichelis desmintió que estuviera en pareja o disfrutando del tiempo perdido. “Como les gusta inventar @infobae SON DE TERROR”, sumó en otro posteo.

“Otra cuenta que levanta pavadas… que muestren en donde dije eso…” finalizó en un tercer posteo al mencionar a otro sitio de espectáculos.