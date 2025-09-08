La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Luciano Cáceres sobre Gloria Carrá

El último sábado 6 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a reunir a un destacado grupo de invitados y Luciano Cáceres fue el foco de atención.

El último sábado 6 de septiembre, La Noche de Mirtha volvió a reunir a un destacado grupo de invitados en la tradicional mesa televisiva conducida por Mirtha Legrand . En esta oportunidad, la diva de los almuerzos compartió la velada con Nora Cárpena, el periodista Diego Sehinkman, el influencer solidario Santi Maratea, la bailarina Mora Godoy y el actor Luciano Cáceres .

Como suele ocurrir en cada programa, la charla se desarrolló entre anécdotas, reflexiones y también momentos de tensión. En esta ocasión, el centro de atención lo tuvo Cáceres, a quien la conductora sorprendió con una consulta directa sobre su expareja, la actriz Gloria Carrá, madre de su hija Amelia, con quien actualmente mantiene un vínculo que no siempre resulta sencillo.

En medio de la conversación, el actor decidió hablar sobre su rol como padre y brindar detalles de la vida de su hija adolescente, con evidente orgullo. “Tengo una hija de 15, Amelia Manola, le puse yo ese nombre y no le gusta nada ahora, de chiquita sí le gustaba. Es una hija compañera hermosa, artista también, estudia muchísimo, va a un secundario con danza, y después estudia canto, comedia musical", relató con emoción, dejando entrever la fuerte conexión que lo une a su única hija.

Las insólitas preguntas de Mirtha Legrand

Atenta a cada palabra, Mirtha no dejó pasar la oportunidad para indagar un poco más sobre la dinámica familiar. “¿Vive con vos o con la mamá?", le preguntó la conductora de eltrece, generando un instante de expectativa en la mesa. Con seriedad y sin dudar, Cáceres respondió: “Vive con los dos”.

Luciano Cáceres: “La prioridad es Amelia”

Legrand, fiel a su estilo frontal y sin vueltas, lanzó entonces la pregunta que muchos esperaban pero que pocos se animarían a hacer frente a cámaras: “¿Te llevás bien con tu ex?”. La consulta sorprendió al actor, que eligió la honestidad como respuesta: “A veces sí, a veces no, como todas las relaciones, pero la prioridad es Amelia”.

Caceres.jpg Luciano Cáceres y su hija

Familias ensambladas

Las palabras de Cáceres reflejaron la realidad de muchas familias ensambladas, donde las diferencias entre los padres quedan en segundo plano frente al bienestar de los hijos. Su respuesta, sincera y sin rodeos, dejó en claro que, más allá de los conflictos o desencuentros que puedan existir con Gloria Carrá, su foco está puesto en acompañar y apoyar a Amelia en su crecimiento personal y artístico.