La confesión de Mirtha Legrand que hizo llorar a todos

“¿Qué es lo que más extrañás de tu vida?”, le preguntó Luis Novaresio , uno de los invitados de la mesaza. Con la voz quebrada, la diva le respondió: “No sé, no te puedo contestar qué es lo que más extraño, pero seguramente a mis seres queridos, los que no están más conmigo”.

Embed - Mirtha Legrand: "Yo me quedé MUY SOLA"

“Por eso tengo muchísimos amigos y familiares. Mi hija, mis nietos”, concluyó, emocionando a los famosos presentes en La Noche de Mirtha.

La confesión de Natalie Weber que escandalizó a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand terminó completamente escandalizada ante la confesión de una de sus invitadas, horrorizada por completo. Esta vez, la memoriosa fue Moria Casán: la One no dudó en mandar al frente a Natalie Weber en La Noche de Mirtha al recordar que le olía la ropa interior a su marido, el futbolista Mauro Zárate, cada vez que salía con amigos, por miedo a una infidelidad.

En ese contexto, Mirtha Legrand quedó horrorizada y no lo ocultó. "Vos sos extremadamente celosa", le empezó diciendo Moria a Natalie quién no lo ocultó y lo confirmó de inmediato: "Muy celosa".

Embed - La ASQUEROSA manera con la que Natalie Weber COMPRUEBA que su PAREJA no se ACUESTA con OTRA

"¿Seguís revisando cosas?", fue la pregunta que le hizo Moria y que dio a pie a una de las confesiones que terminó escandalizando a la conductora del programa. "Sí, sigo revisando cosas. Igual se está enterando ahora, porque él pensaba que ya no lo hacía", reveló Natalie sin problemas.

"¿Olés calzones? Huele calzones", agregó sin pudor Moria. "En su momento, sí, obvio. Cuando salía con los amigos, olfateaba el calzón. Ahora ya no lo hago", reveló la joven modelo que está en pareja con el futbolista.

"Es horrible, no me digan eso, que huele el calzón. No, no me digan eso", atinó a comentar Mirtha, visiblemente escandalizada por el dato que se acababa de enterar en su mesaza. "Sí, era tóxica. Le olía la ropa y el calzón", reconoció Natalia quién de esa manera cerró la controversial anécdota.