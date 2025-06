Mirtha Legrand contó cuál será su futuro en la TV: "Me vas a hacer llorar"

“Recién me preguntaron qué mesa armaría, y yo dije ´me gustaría estar con Mirtha y con Daniel Tinayre”, confesó. “¿En serio?”, se sorprendió la Chiqui. “Sí. Les preguntaría sobre cómo es trabajar juntos y todo ese tipo de cosas”, agregó. “Me vas a hacer llorar. Estoy muy sensible”, confió la conductora con la voz quebrada. En ese momento, Toscano recordó cuando trabajó con el célebre director en La Mary. “Yo era muy chica, él me dirigía y lo recuerdo como muy cariñoso”. “Era un gran director”, subrayó Legrand. “Se ve en la película”, sumó la actriz.

¿El último año de Mirtha en la TV?

La Chiqui aprovechó una anécdota del actor y conductor infantil Diego Topa, uno de los invitados de la noche, para hablar de un episodio que vivió esta semana en una de sus salidas al teatro, del asedio de la prensa y de los rumores sobre su auto que circularon durante el último tiempo: ¿continuará en la televisión el año que viene?

“Fui a ver la obra Mujer Bonita. Y a la salida había periodistas que me volvieron loca. Yo tenía un custodio de cada lado y me tomaba del brazo de ellos para poder caminar, para salir del teatro. Y llegó un momento en el que me arrinconaron. ¿Vos sabés que se me saltaron las lágrimas?”, reveló. “Lloré porque no podía avanzar. Y había ido mi nieta, Juanita, y no sabía dónde estaba. Fue una demostración de amor tan grande, tan grande, que me emocioné realmente”, agregó.

Si bien agradeció el afecto, la Chiqui se dejó ver algo cansada de las preguntas de la prensa. “Aprovecho para decir en mi programa que no voy a vender mi auto”, aseguró con énfasis. “¿Y vas a seguir con los almuerzos o no?”, disparó Julián Weich en ese momento, en busca de otra de las respuestas más buscadas esta semana. “Eso no te lo puedo contestar. Es lo único que no te puedo contestar”, reaccionó la diva. “No sé, no sé. No estoy segura. Porque también se dijo que no trabajaba más”, completó, y sin pausa empezó a leer una publicidad.

mirtha1.png

Festejo y emoción: 57 años de la Mesa de Mirtha

Hace tres semanas, Mirtha celebró un nuevo aniversario de sus legendarias comidas. “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa”, anunció, mientras todos en el estudio la aplaudían. Luego, presentó un video con fragmentos de su carrera.

En la pantalla se pudo ver un compilado de imágenes que recorrió su carrera, desde sus primeros años como actriz, su debut en la televisión, sus entradas al estudio y los momentos más memorables en la televisión. “Todo empezó hace 57 años”, arrancó el material, que estuvo acompañado por una melodía emotiva y frases célebres de la conductora.

Cuando las cámaras la volvieron a tomar en vivo, Mirtha se paró para agradecer la ovación y no pudo contener la emoción: se tapó la cara con la mano derecha y se quebró. “Me emocioné. Estoy muy emocionada, disculpen”, se excusó, con la voz entrecortada.