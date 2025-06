La China Suárez mostró cómo pasó el fin de semana lejos de Mauro Icardi

Según se dijo desde el lado de Wanda Nara, las nenas no querían ir porque querían estar solamente con el padre, sin la China Suárez. Y si bien la disposición judicial así lo dice, parece que Wanda no está tan segura de que se cumpla.

china-suarez-portada (1).jpg

La China sobre Rufina: "Mi primer amor. Mi budita"

hijachina.png

Suárez compartió la imagen, y escribió: “Mi primer amor. Mi budita”. A la frase le agregó un emoji de un corazón rojo. Un detalle que marca que todo marcha en paz. Vale recordar que Mauro tendrá a sus hijas una semana. Estarán los primeros días solos, y luego tiene permitido que las nenas compartan con la China.

China.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

El plan de la China Suárez para no dejar solo a Mauro Icardi en Turquía

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez no por un escándalo amoroso ni por un viaje romántico, sino por una situación que pone a prueba tanto la logística familiar como la estabilidad de la pareja. A pocos días del regreso del futbolista al Galatasaray, en Estambul, las dudas sobre si la actriz lo acompañará o no reactivaron los rumores de crisis y dispararon un debate que involucra no solo a ellos, sino también a sus hijos y a los padres de los mismos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Icardi debe reincorporarse a su club en Turquía el 4 de julio, luego de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde noviembre. Pero la China, que en los últimos meses se mostró muy cercana a él, enfrenta una decisión compleja: acompañarlo o no en esta nueva etapa profesional. Según detallaron en el programa Infama (América), si bien inicialmente se pensó que Eugenia viajaría junto a sus hijos menores, esa opción quedó descartada por la negativa de sus exparejas, quienes no estarían dispuestos a que los chicos vivan tan lejos.

China 1.jpg

El plan de la China Suárez para viajar a Turquía

“El tema son Vicuña y Cabré, es separar hermanos”, explicó la periodista Laura Ubfal en el ciclo. “Ellos ya tienen la casa en el Bósforo, pero el tema son los niños y los padres, porque Turquía no es acá a la vuelta”, agregó, dejando en claro que el principal obstáculo no es económico ni sentimental, sino estrictamente familiar.

Por su parte, Karina Iavícoli sumó otro dato: “La idea de ella es ir 15 días y volver, pero también es desgastante. Por más que me digan que viaja en un avión privado, es un viaje muy lejano. Y ahí también la pareja se va a exponer a una situación: no es lo mismo estar acá, que estar allá solos. Ella sin los hijos… es desgastante".

China 2.jpg

Los rumores de crisis que hay entre la China Suárez y Mauro Icardi

La situación se vuelve aún más tensa si se tienen en cuenta los últimos indicios de una posible crisis. Durante el fin de semana, la pareja fue vista en un evento deportivo al que también asistió Nicolás Cabré con su novia, Rocío Pardo. A pesar de que se esperaba una postal familiar integrada, lo que llamó la atención fue la distancia entre la China e Icardi, quienes suelen mostrarse muy afectuosos en público pero esta vez optaron por una actitud más reservada.

Los rumores tomaron fuerza por el inusual silencio de ambos en redes sociales, un canal que siempre usaron para mostrarse unidos. Aunque ninguno confirmó una crisis, lo cierto es que este panorama representa un desafío para su vínculo. La decisión de la China Suárez de acompañar solo por dos semanas y regresar podría interpretarse como una manera de sostener la relación sin descuidar a sus hijos, pero también como una señal de las dificultades que implica mantener una pareja con agendas tan distintas.